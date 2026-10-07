我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

蔡康永遭陸抵制 蔣萬安：支持選擇自由

記者林麗玉吳淑玲╱綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，近日遭大陸網友批評。(本報資...
藝人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，近日遭大陸網友批評。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永因參與沈伯洋競總活動遭大陸批評，蔣萬安與謝龍介相繼發聲，強調尊重表達自由、反對以利益干預選擇，並呼籲選舉回歸理性。

藝人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，近日遭大陸網友批評，曾合作的大陸品牌也警告「保留追究法律責任權利」。蔣萬安昨聲援蔡康永，表示不管康永哥支持誰、不支持誰，都一樣很尊重。「我絕對不認同透過利益或任何形式，去干預或影響每一個人選擇的自由。」

蔣萬安昨天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於蔡康永因為現身沈伯洋競選總部成立，被大陸媒體、網友批評，並且還有合作廠商秒切割？蔣表示，首先他要非常謝謝康永哥，當然也誠摯邀請蔡來參加競總成立活動，也希望能跟蔡見面好好的聊一聊，聽聽蔡的一些想法跟意見。

蔣萬安再次強調，表達自由和表達的權利，這絕對是台灣最重要的民主價值，也是一直捍衛的一個理念。所以不管康永哥支持誰、不支持誰，他都一樣很尊重。他絕對不認同透過利益或任何形式來去干預或影響每一個人選擇的自由。

國民黨台南市長參選人謝龍介也表示，台灣還是一個有溫度的國家，「台灣最美的風景還是人」，不需要因為選舉或政治立場不同，就彼此到處征伐。

謝龍介說，過去藝人的模仿秀也有人模仿過他、賴總統及韓國瑜，「這一些大家都是模仿，這些模仿都是莞爾一笑嘛。」但現在連做一個模仿都可能被出征，甚至幫一個人按個讚也會被出征，「我想台灣不要做到這個程度。」

他呼籲，不管是「青鳥」還是「藍鳥」，選舉期間大家各自努力、相互鼓勵，最後開票結果出爐就接受結果，「這才是民主。」

謝龍介表示，「台南33年都沒有輪替，我們也沒有出征啊，對不對？」國民黨陣營就是更加努力，爭取鄉親認同，希望最終改變台南民進黨連續33年的執政。

精華 FAQ

  • 因為蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立活動，隨即遭大陸網友批評，曾合作的大陸品牌也表態切割，並警告保留追究法律責任權利。

  • 蔣萬安表示，不管蔡康永支持誰或不支持誰，他都一樣尊重，也誠摯邀請蔡來見面交流。他強調台灣最重要的民主價值就是表達自由，反對以利益或任何形式干預他人選擇。

  • 謝龍介認為台灣是一個有溫度的國家，不應因選舉或政治立場不同就彼此征伐。他呼籲不論是青鳥還是藍鳥，都應各自努力、互相鼓勵，最後接受開票結果，這才是民主。

蔣萬安 蔡康永 沈伯洋

上一則

台中某國小26歲女老師死於女廁 學生打掃發現受驚嚇

下一則

新聞評論／沈伯洋「社區供毒」說 劉世芳苟同嗎

延伸閱讀

蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永：欣然接受 前往觀摩學習

蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永：欣然接受 前往觀摩學習
蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應了

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應了
蔡康永遭中企切割 陸委會：參與民主活動不需中國同意

蔡康永遭中企切割 陸委會：參與民主活動不需中國同意
李遠聲援蔡康永：參加選舉活動是普通事情 不應受干涉

李遠聲援蔡康永：參加選舉活動是普通事情 不應受干涉

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕