蔡康永遭陸抵制 蔣萬安：支持選擇自由

藝人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，近日遭大陸網友批評。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永因參與沈伯洋競總活動遭大陸批評，蔣萬安與謝龍介相繼發聲，強調尊重表達自由、反對以利益干預選擇，並呼籲選舉回歸理性。

藝人蔡康永 因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競總成立，近日遭大陸網友批評，曾合作的大陸品牌也警告「保留追究法律責任權利」。蔣萬安 昨聲援蔡康永，表示不管康永哥支持誰、不支持誰，都一樣很尊重。「我絕對不認同透過利益或任何形式，去干預或影響每一個人選擇的自由。」

蔣萬安昨天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於蔡康永因為現身沈伯洋競選總部成立，被大陸媒體、網友批評，並且還有合作廠商秒切割？蔣表示，首先他要非常謝謝康永哥，當然也誠摯邀請蔡來參加競總成立活動，也希望能跟蔡見面好好的聊一聊，聽聽蔡的一些想法跟意見。

蔣萬安再次強調，表達自由和表達的權利，這絕對是台灣最重要的民主價值，也是一直捍衛的一個理念。所以不管康永哥支持誰、不支持誰，他都一樣很尊重。他絕對不認同透過利益或任何形式來去干預或影響每一個人選擇的自由。

國民黨台南市長參選人謝龍介也表示，台灣還是一個有溫度的國家，「台灣最美的風景還是人」，不需要因為選舉或政治立場不同，就彼此到處征伐。

謝龍介說，過去藝人的模仿秀也有人模仿過他、賴總統及韓國瑜，「這一些大家都是模仿，這些模仿都是莞爾一笑嘛。」但現在連做一個模仿都可能被出征，甚至幫一個人按個讚也會被出征，「我想台灣不要做到這個程度。」

他呼籲，不管是「青鳥」還是「藍鳥」，選舉期間大家各自努力、相互鼓勵，最後開票結果出爐就接受結果，「這才是民主。」

謝龍介表示，「台南33年都沒有輪替，我們也沒有出征啊，對不對？」國民黨陣營就是更加努力，爭取鄉親認同，希望最終改變台南民進黨連續33年的執政。