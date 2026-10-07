挨轟「全家寄生」 徐佳青請辭僑委會委員長

民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青(右)多次攜帶丈夫和兒子隨行僑委會出訪活動，並接受招待。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳青遭民眾黨與國民黨指控攜家人出訪、濫用公務車與行程資源後，公開請辭僑委會委員長，並表示願配合行政與司法調查。

民眾黨立院黨團踢爆，僑委會委員長徐佳青多次攜帶兒子隨行出訪僑委會活動，讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車接送兒子，更把未成年兒子包裝成「攝影官」出差歐洲多國，並接受當地代表處招待。徐佳青昨表示，「家人想自費搭機到哪裡看我，應是基本人權」，但今天上午徐佳青舉行記者會哽咽自行請辭委員長。

徐佳青表示，她任職僑委會六年半期間，無論在國內或海外始終依法行政、戮力從公、全力以赴、問心無愧。由於某些立委對本人職務一再造謠扭曲，但她不會因一次次無理的質疑與打壓而退縮。過去即使不斷釐清事實、還原真相、提供大量資料，仍然等不到理性論政的空間，她決定自請相關行政及司法調查，並全力配合，絕不迴避、也尊重接受最終調查結果。

徐佳青表示，為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，她即日起請辭委員長，對所有曾一起努力的海內外同仁只能說抱歉。

民眾黨團主任陳智菡說，2024年「北美洲台灣婦女會第36屆年會」等行程，徐佳青一家三口全員到齊，蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館，根本是「寄生僑委會」，外交部除了體諒一位母親要照顧小孩，難道也要體諒僑委會委員長一家貪瀆濫用公務車？出國出差不代表可以把公務行程變成「公差、探親、休假」大禮包，「家人要不要來看妳，是妳家的事；國家資源能不能讓妳家濫用，是人民的事」。

她質疑，徐佳青刻意模糊「私人探親」與「公務出差」的界線，把人民對其公器私用的質疑，包裝成對她「基本人權」的侵犯，但整起事件已不只是觀感問題、而是刑事司法。徐佳青讓未成年兒子冒充僑委會攝影官，已涉及刑法158條「僭行公務員職權行為」；非公務人員卻得以接觸具有外交、公務性質的行程與資訊，是否觸及國家安全及機密管理問題？駐外機構公務車輛有嚴格規範，恐涉及貪汙治罪條例所稱「圖利」的重大犯罪。

陳智菡指出，徐佳青用特權讓丈夫駕駛外管公務車，此事涉及華府中心主任、副主任及僱員，還有中華民國駐美代表處行政組、政治組及會計組，面對如此龐大的共犯結構，外交部是否要徹查？

國民黨立委王鴻薇說，多少公務人員也有孩子，這個理由就可以濫用職權，讓孩子偽裝攝影官使用公帑？徐佳青老公是美國平民，憑什麼開外交部的公務車？去年一名黃姓清潔隊員好心將價值台幣32元(約1美元)的電鍋轉贈拾荒老婦，卻被貪汙治罪條例判罰，對照徐佳青一再圖利家人，令庶民百姓有很大的相對剝奪感。

民眾黨主席黃國昌抨擊，法務部、檢察署要不要辦，還是見到新潮流大官，膝蓋就軟了？

至於民眾黨團質疑，2024年徐佳青攜家帶眷出席北美洲台灣婦女會（NATWA）第36屆年會。NATWA溫哥華分會臉書昨表示，「深感震驚與遺憾」，當時徐佳青一人出席晚宴，其夫婿與兒子並未參與當晚活動。