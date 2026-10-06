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徐佳青遭爆攜兒當「攝影官」 卓榮泰：盼調查結果盡快公布

記者林銘翰／台北6日電
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僑委會委員長徐佳青。（本報資料照片）
僑委會委員長徐佳青。（本報資料照片）

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文章摘要整理：

徐佳青遭民眾黨團爆料讓兒子隨行出訪、丈夫疑私用公務車，卓榮泰表示已交外交部與僑委會調查，待結果出爐後再向國人說明。

僑委會委員長徐佳青近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團昨天再度踢爆，徐佳青多次讓兒子隨行出訪僑委會活動，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車。行政院長卓榮泰今天表示，目前已經委由外交部、僑委會進行了解，希望相關部會盡快回報調查結果公諸於世。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「想環遊世界嗎？媽媽帶你去」記者會，當場播放一段僑界人士的爆料錄音檔。根據該名人士說法，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約。此外，徐佳青過去任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，並且接受當地代表處的招待。

立法院會今天進行施政總質詢，針對徐佳青遭爆讓丈夫私用公務車、愛子接受駐外代表處招待等，卓榮泰會前受訪時表示，徐佳青本人有先行對外說明，目前已經委由外交部、僑委會進行了解，「我們期待盡快將調查結果回報，我們可以公諸於世，讓整個事情可以水落石出。」

不過，卓榮泰也說，公務員一定要自我提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求，「希望報導內容要有正確的事實，一切等待外交部、僑委會報告之後，我們再向國人報告。」

精華 FAQ

  • 民眾黨團指控徐佳青多次讓兒子隨行參與僑委會相關出訪，還疑似把未成年兒子包裝成「攝影官」赴歐洲多國出差，並接受當地代表處招待。

  • 爆料內容稱，唐博偉曾駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約，遭質疑是把公務車拿來處理私人家務，涉及不當使用公務資源。

  • 卓榮泰表示徐佳青已先對外說明，目前已交由外交部與僑委會了解情況，並希望調查結果盡快回報、公開，待事實釐清後再向國人報告。

卓榮泰 民眾黨

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