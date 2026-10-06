黑白集/藝人模仿沈伯洋遭出征 「造神」容不下玩笑？

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指藝人逸祥因在綜藝節目模仿沈伯洋遭支持者出征，作者批評沈粉過度造神、對玩笑零容忍，並諷刺這種狂熱只會製造仇恨。

只因在綜藝節目裡模仿沈伯洋 ，藝人逸祥慘遭「沈粉」出征，說他「醜化攻擊沈伯洋」，嚇得逸祥趕緊刪除貼文。儘管出征很常見，但模仿政治人物被出征的，似乎還是頭一回。這也讓人看見，沈粉「無差別出征」威力，確實不同凡響。

綜藝節目模仿政治人物，歷史悠久。被模仿的，各政黨、各陣營，幾無一倖免。電視節目追求收視率，美化醜化，本就見仁見智。被模仿的政治人物多半一笑置之，支持者也不會放在心上；為何唯獨「沈粉」特別「玻璃心」？

沈伯洋參選市長以來，為扭轉其過去仇恨、激進形象，支持者幫他造神不遺餘力，彷彿他就是古往今來最優秀傑出、毫無缺點的政治人物。同溫層裡造神語言聽太多，自然對不合己意的言論充滿敵意。不膜拜就是敵人，連搞笑模仿都不許。

這行徑，和大罷免期間青鳥們滿街找「中共同路人」的狂熱沒兩樣。更諷刺的是，出征者還以「獵殺」為榮，把對方的退讓當成勝利。殊不知，除了製造仇恨、引發反感，這種作法根本沒有正面效果。

話說回來，在「沈伯洋造神工程」裡，綠營曾說他長得像張孝全、木村拓哉、裴勇俊，近日又說他「氣度像郭靖、幽默像令狐冲」。如依沈粉邏輯，這些藝人及小說人物被如此貶低，他們的影迷、書迷是否也該出征？也該群起抗議？（轉載自聯合報）