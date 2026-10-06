我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

黑白集/藝人模仿沈伯洋遭出征 「造神」容不下玩笑？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指藝人逸祥因在綜藝節目模仿沈伯洋遭支持者出征，作者批評沈粉過度造神、對玩笑零容忍，並諷刺這種狂熱只會製造仇恨。

只因在綜藝節目裡模仿沈伯洋，藝人逸祥慘遭「沈粉」出征，說他「醜化攻擊沈伯洋」，嚇得逸祥趕緊刪除貼文。儘管出征很常見，但模仿政治人物被出征的，似乎還是頭一回。這也讓人看見，沈粉「無差別出征」威力，確實不同凡響。

綜藝節目模仿政治人物，歷史悠久。被模仿的，各政黨、各陣營，幾無一倖免。電視節目追求收視率，美化醜化，本就見仁見智。被模仿的政治人物多半一笑置之，支持者也不會放在心上；為何唯獨「沈粉」特別「玻璃心」？

沈伯洋參選市長以來，為扭轉其過去仇恨、激進形象，支持者幫他造神不遺餘力，彷彿他就是古往今來最優秀傑出、毫無缺點的政治人物。同溫層裡造神語言聽太多，自然對不合己意的言論充滿敵意。不膜拜就是敵人，連搞笑模仿都不許。

這行徑，和大罷免期間青鳥們滿街找「中共同路人」的狂熱沒兩樣。更諷刺的是，出征者還以「獵殺」為榮，把對方的退讓當成勝利。殊不知，除了製造仇恨、引發反感，這種作法根本沒有正面效果。

話說回來，在「沈伯洋造神工程」裡，綠營曾說他長得像張孝全、木村拓哉、裴勇俊，近日又說他「氣度像郭靖、幽默像令狐冲」。如依沈粉邏輯，這些藝人及小說人物被如此貶低，他們的影迷、書迷是否也該出征？也該群起抗議？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 他在綜藝節目裡模仿沈伯洋，隨後被部分支持者指控是在「醜化攻擊沈伯洋」，甚至引發大量留言圍剿，最後迫使他趕緊刪除相關貼文。

  • 文章認為部分支持者替沈伯洋過度造神，彷彿他毫無缺點，因此對任何不合己意的言論都充滿敵意，連綜藝模仿這類玩笑也無法接受。

  • 作者把出征行為比作大罷免時青鳥四處找「中共同路人」的狂熱，認為這種以獵殺對方為榮的做法，只會製造仇恨與反感，沒有正面效果。

沈伯洋

上一則

2026遠見高峰會／年近70歲重新學物理 「台灣先生」谷月涵再賭一場核融合大夢

下一則

徐佳青遭爆攜兒當「攝影官」 卓榮泰：盼調查結果盡快公布

延伸閱讀

黑白集/綜藝模仿秀都要看顏色 懷念起「全民大悶鍋」

黑白集/綜藝模仿秀都要看顏色 懷念起「全民大悶鍋」
蔣萬安談反毒臉書遭洗版 王鴻薇：青鳥只會勾起沈伯洋「大罷免」記憶

蔣萬安談反毒臉書遭洗版 王鴻薇：青鳥只會勾起沈伯洋「大罷免」記憶
重磅快評／全黨「順洋流」 王世堅不再是孤勇者？

重磅快評／全黨「順洋流」 王世堅不再是孤勇者？
少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

少東挺蔣萬安 「鬍鬚張」遭青鳥抵制 藍批撕裂社會

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業