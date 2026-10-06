蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永：欣然接受 前往觀摩學習
蔡康永出席沈伯洋競總成立大會後，在大陸掀起爭議並遭品牌切割，蔣萬安則公開力挺其言論自由，蔡也回應將前往觀摩。
AI摘要
文章摘要整理：
蔡康永出席沈伯洋競總成立大會後，在大陸掀起爭議並遭品牌切割，蔣萬安則公開力挺其言論自由，蔡也回應將前往觀摩。
台灣知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在大陸掀起議論，「蔡康永現身台獨分子競選現場」登上大陸微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空。與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車迅速發布聲明切割，強調蔡「並非零跑代言人」，並宣布已下架與其相關的全部內容。有關議題仍在大陸社會延燒。
儘管蔡康永微博帳號內容已清空，截至昨晚，其小紅書帳號仍可見部分貼文，底下湧入大陸網友留言，包括：「九二共識」、「台灣永遠是中國不可分割的一部分」、「錢賺夠就露出面目」等言論。國台辦至昨天截稿前並未回應。
針對蔡康永遭大陸品牌切割，台北市長蔣萬安表態「我支持而且尊重蔡康永先生可發表任何自己的主張」，也歡迎蔡康永參與他競選總部成立活動，一定會安排坐在搖滾區。
蔣萬安說，每個人都可以自由參加政治活動，這是共同堅持守護的價值，也是民主的真諦，他要呼籲中國大陸尊重台灣自由民主生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇。
蔡康永在Threads轉發蔣萬安的受訪畫面，並回應「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 」。
國民黨主席鄭麗文昨接受節目專訪時表示，蔡康永長期在中國大陸發展，「如此龐大的商業利益，難道真的不要了嗎？」她無法解讀蔡康永出席造勢活動的原因，也沒辦法幫蔡康永說什麼。
因他4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，相關畫面在大陸社群引發強烈反彈，甚至登上微博熱搜，掀起是否支持台獨的討論。 他的微博帳號內容被清空，合作的大陸電動車品牌零跑汽車也發聲明切割，強調蔡並非代言人，並宣布下架所有與他相關的內容，爭議持續延燒。 蔣萬安表示尊重蔡康永發表主張，並邀他到競總活動坐搖滾區，也呼籲大陸尊重台灣民主；蔡則在Threads回應，表示會欣然前往觀摩學習。
精華 FAQ
因他4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，相關畫面在大陸社群引發強烈反彈，甚至登上微博熱搜，掀起是否支持台獨的討論。
他的微博帳號內容被清空，合作的大陸電動車品牌零跑汽車也發聲明切割，強調蔡並非代言人，並宣布下架所有與他相關的內容，爭議持續延燒。
蔣萬安表示尊重蔡康永發表主張，並邀他到競總活動坐搖滾區，也呼籲大陸尊重台灣民主；蔡則在Threads回應，表示會欣然前往觀摩學習。
上一則
「不如韓流」 鄭麗文：洋流未破圈 蔣萬安穩定領先
下一則