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蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永：欣然接受 前往觀摩學習

台灣新聞組／綜合6日電
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電視節目主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立會場。（記者蘇...
電視節目主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立會場。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋競總成立大會後，在大陸掀起爭議並遭品牌切割，蔣萬安則公開力挺其言論自由，蔡也回應將前往觀摩。

台灣知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在大陸掀起議論，「蔡康永現身台獨分子競選現場」登上大陸微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空。與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車迅速發布聲明切割，強調蔡「並非零跑代言人」，並宣布已下架與其相關的全部內容。有關議題仍在大陸社會延燒。

儘管蔡康永微博帳號內容已清空，截至昨晚，其小紅書帳號仍可見部分貼文，底下湧入大陸網友留言，包括：「九二共識」、「台灣永遠是中國不可分割的一部分」、「錢賺夠就露出面目」等言論。國台辦至昨天截稿前並未回應。

針對蔡康永遭大陸品牌切割，台北市長蔣萬安表態「我支持而且尊重蔡康永先生可發表任何自己的主張」，也歡迎蔡康永參與他競選總部成立活動，一定會安排坐在搖滾區。

蔣萬安說，每個人都可以自由參加政治活動，這是共同堅持守護的價值，也是民主的真諦，他要呼籲中國大陸尊重台灣自由民主生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇。

蔡康永在Threads轉發蔣萬安的受訪畫面，並回應「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 」。

國民黨主席鄭麗文昨接受節目專訪時表示，蔡康永長期在中國大陸發展，「如此龐大的商業利益，難道真的不要了嗎？」她無法解讀蔡康永出席造勢活動的原因，也沒辦法幫蔡康永說什麼。

精華 FAQ

  • 因他4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，相關畫面在大陸社群引發強烈反彈，甚至登上微博熱搜，掀起是否支持台獨的討論。

  • 他的微博帳號內容被清空，合作的大陸電動車品牌零跑汽車也發聲明切割，強調蔡並非代言人，並宣布下架所有與他相關的內容，爭議持續延燒。

  • 蔣萬安表示尊重蔡康永發表主張，並邀他到競總活動坐搖滾區，也呼籲大陸尊重台灣民主；蔡則在Threads回應，表示會欣然前往觀摩學習。

蔡康永 蔣萬安 沈伯洋

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