新聞評論／蘇巧慧與沈伯洋 如何被「昨日之我」打臉

蘇巧慧與沈伯洋（前排中）昔日言論被翻出引爭議。（記者邱書昱／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評蘇巧慧與沈伯洋過去言行反覆，面對選戰檢驗時又以各種說法淡化爭議，質疑其昔日主張是否會影響未來施政。

選戰升溫，選舉攻防更加激烈。民進黨 雙北市長候選人蘇巧慧和沈伯洋 ，最近都因立委任內言論引發爭議。雖是舊話重提，當時並未受注意，但現在要選市長了，幾年前違反社會情感的言論重新受到檢驗；背離社會價值的主張會不會變成未來的市政方向，也引起關注。這讓綠營兩位當事人陷入難以辯解的窘境，只能以模糊爭議、偷換概念或轉移焦點等方式淡化過去言論的內容。

名嘴周玉蔻2022年指控前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟提告，二審逆轉輕判。張淑娟近日下跪哭求法院還其公道，並指控蘇巧慧、吳思瑤等綠營立委，當時在節目中擔任「幫凶」。代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧否認自己是幫凶，但根據當時的節目對話，蘇巧慧說，「當事情來的時候，最好的方式，就是直球對決」；她並舉自己家族的經驗，呼應周玉蔻對張淑娟和蔣孝嚴的攻擊。如今蘇巧慧卻辯稱，「直球對決」是在說自己。她的直球，已變成曲球，這個彎未免轉得太僵硬；上節目為霸凌幫腔，難道不是幫凶？

張淑娟的指控，觸動台大前校長管中閔心中之痛，管中閔也發文稱「蘇巧慧不是第一次當幫凶」。2018年「拔管」期間，蘇巧慧參加綠委張廖萬堅的記者會，汙衊管中閔論文抄襲，成為迫害幫凶。但蘇巧慧澄清，她當時表達的是：對大學校長遴選制度應該要多所規範監督，她並未評論個人論文部分。蘇巧慧對兩次幫凶的閃躲模式一樣，辯稱自己未多評論張淑娟案，對管中閔論文也沒有評論。當年助勢圍事，如今轉身變成「路人甲」。她的回應雲淡風輕，受害者卻是刻骨銘心之痛。

沈伯洋過去的主張，也被翻出來打臉現在的他。沈伯洋發表教育政策，推營養午餐，卻被質疑過去並沒有支持營養午餐專法，民進黨甚至阻擋、拖延相關立法。不僅如此，作為營養午餐財源的《財劃法》修法，也遭沈伯洋阻擋；他聲稱要為教師減壓，結果卻投票反對教師節放假。

沈伯洋對於毒品的態度，更引爆大規模攻防戰。沈伯洋最近提出「校園反毒4招」，卻被發現其中的校園篩毒，正是他過去批評為「噁爛」的事。2014年，沈伯洋更以「撲馬」筆名在想想論壇發文，抨擊當時新北市的校園篩毒政策。他認為，「毒品非法化」是最「差勁」的政策，但如果「毒品除罪化」對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭，並導入社工機制給以協助。他還強調，如能正視「毒品只是藥」，即可解決用藥背後的利益與階級的糾葛。

「昨日沈伯洋」不僅打臉「今日沈伯洋」，還挑戰政府的反毒政策。校園毒品與毒駕問題日益嚴重，沈伯洋「毒品只是藥」的思維，挑動了社會敏感的神經。相對於蘇巧慧一味硬拗撇清，沈伯洋非但以模糊爭議和偷換概念等手法強力反擊，青鳥更大舉出征，用演算法驅動的「人工洋流」淹沒社群平台。彷彿把爭論打成一場混戰，就能遮掩昨日那個爭議的沈伯洋。

沈伯洋更辯稱，提供乾淨針頭是馬政府就開始做的事，蔣萬安也曾提案支持強化美沙冬替代治療，藍營不該把減害政策講成鼓勵吸毒。但爭議焦點並不在針頭，沈伯洋當年更是一字未提美沙冬；問題在，他竟要求政府「在社區中心提供毒品」！沈伯洋刻意避談在社區提供毒品，當年的白紙黑字，彷彿未曾發生過。蔡英文和賴清德兩任總統或許都應出面解釋一下，他們的反毒戰爭有沒有提供毒品？