陳宜民批沈伯洋美沙冬說硬拗 醫界：減害不等於鼓勵吸毒

前立委陳宜民表示，沈伯洋美沙冬說硬拗。（記者屈彥辰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 針對美沙冬與減害政策爭議，醫界與衛福部主張應回歸醫學證據；陳宜民則批評沈伯洋說法硬拗，強調國民黨並未反對減害。

「減害不等於鼓勵吸毒。」醫師公會全國聯合會、台灣精神醫學會昨發表聯合聲明指出，毒品問題涉及公共衛生、醫療、教育、治安、家庭與社會安全，攸關下一代健康，相關政策不宜成為政黨或選舉攻防工具，更應回歸醫學證據與公共利益理性討論。

衛福部長石崇良也表示，政府既定政策為持續從源頭防毒、校園宣導，以及戒毒、治療等面向推動反毒工作，透過社區支持協助藥癮者脫離毒品、回歸社會，防堵毒品衍生的犯罪風險。

台灣減害協會創會長、前立委陳宜民表示，前閣揆蘇貞昌2006年就提出包含清潔針具與美沙冬替代療法的減害計畫；沈伯洋 現在說毒品指的是美沙冬，「這就有點硬拗了」。

陳宜民昨在國民黨「主委戰情室」網路專訪表示，沈伯洋當初寫文章時考慮不夠周延；他也重申，國民黨「從來沒有反對減害計畫」，台北市長蔣萬安擔任立委曾提出減害相關預算凍結案，要求政府提出成效評估才予解凍。

疾管署長羅一鈞昨表示，部分社區發放清潔針具，需要在嚴格管理措施下執行，但社區中心發放毒品指的是什麼，則需沈伯洋釐清。

投入愛滋病防治宣導與病患關懷廿多年，獲得醫療奉獻肯定，已從台北市立聯合醫院昆明院區退休的莊苹在臉書發文，對於沈提到的「社區中心」，應是指可以提供海洛因施打，並有醫療專業人員在一旁協助進行安全施打的地方，這是國外存在的政策，而且只能用在海洛因上，不能廣泛地講「毒品」，因為除了海洛因，這樣提供毒品施用，都會增加藥物成癮的人數，在國內並沒有這樣的中心。