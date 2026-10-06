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新聞評論／劉世芳又嚇到綠營 劉建國冒汗、蘇治芬臉紅

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民進黨雲林縣長參選人劉建國5日成立四湖聯合競總，內政部長劉世芳（左）到場助講相挺...
民進黨雲林縣長參選人劉建國5日成立四湖聯合競總，內政部長劉世芳（左）到場助講相挺，「沒半個人想來雲林」的說法惹來議論。（記者蔡維斌／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

劉世芳為劉建國站台時批評雲林家族政治，卻脫口說出「沒半個人想來雲林」引發反彈；文章則反駁雲林招商已有進展，並指中央政策才是發展卡關主因。

民進黨雲林縣長參選人劉建國假日成立聯合競選總部，內政部長劉世芳助講直指雲林有很多好土地，但科技業要來第一關就要遇到家族政治，「沒半個人想來雲林」；不知劉建國聽了是否直冒汗，競選總督導蘇治芬是否臉紅？雲林科技招商光矽品就2000億元（台幣，下同），如果要談土地，卡關元凶就是內政部，劉世芳不尷尬嗎？  

劉世芳出手總讓讓自己人心驚驚，去年宣講大罷免，她說得忘情竟高喊支持者要讓賴清德「做台灣國主人」，引發強烈批評，逼得賴清德公開表示「中華民國國號有助於團結台灣社會、沒有另行宣布獨立的必要」，劉事後低調改口稱「一般大眾都覺得我們是台灣人，但現在的國號就叫中華民國」。

讓人記憶猶深則是她擔任立委時審查僑委會預算時竟指僑委會不應補助推廣扯鈴，稱這是在幫中國統戰，她更連續多年在立法院提案要求陸軍官校修改校歌歌詞，「黨旗飛舞」應將黨旗修改為國旗，儼然是綠營抗中急先鋒，未料後來被爆料曾給她政治獻金的外甥在陸企任職，糗到極點。 

劉世芳假日為劉建國站台是2026選舉的第一次，個人風格依然強烈，她試圖為雲林選戰定調為打破派系與家族政治，沒想到脫口說出的「沒半個人想來雲林」又引發軒然大波，成為選戰攻防焦點。 

也許是「政治腦」特別發達，以致劉世芳發言常有缺乏理性的情形。她身為內政部長卻在輔選時脫口說出「沒半個人想來雲林」，不僅歧視雲林且與事實不符，政治腦戰勝了專業腦，為了打擊對手，不惜抹煞地方政府與基層公務員的努力。

 「沒半個人想來雲林」是真的嗎？ 近年來雲林縣已逐漸轉型，科技產業、半導體供應鏈等科技廠陸續進駐，例如封測巨頭矽品精密在虎尾科學園區投資975億元，建置高階封測廠房去年已營運，接著在斗六科技工業區加碼1000億元引進CoWoS先進封裝製程，可為地方創造2200個高薪就業機會。劉世芳說「沒半個人想來雲林」，顯非事實。 

劉世芳指雲林「有很多好土地」，但這正是地方招商面臨的最大問題 ，劉世芳應該知道，中央在國土計畫法分區與產業專區的核定嚴重卡關並限制雲林的發展，在雲林劃設8.7萬公頃農業發展區，內政部是主管機關，一方面限制雲林土地轉型，另一方面又批雲林沒有科技大廠想來，無異於掐住雲林脖子，卻又怪雲林不用力呼吸？

劉世芳提了一個對照組，指苗栗縣原本土地不好找、人口外移很嚴重，但因不是家族政治，苗栗在爭取銅鑼園區時就引進高科技產業的美光、力積電云云。其實， 苗栗招商過程也是吃盡苦頭，苗栗縣長鍾東錦即多次抱怨中央在財政分配、教育資源與醫療建設並未公平對待苗栗。

真要論家族政治，雲林縣長張麗善說得直白，民進黨的家族政治不比國民黨少，北港蘇家已60年，張家只有20年，還真是一語突破盲腸。雲林蘇家自1960年代自蘇東啟、蘇洪月嬌（蘇治芬母親）到蘇治芬、蘇治洋姐妹，在雲林紮根一甲子，如果雲林如此不堪，這個綠色政治家族沒責任嗎？

精華 FAQ

  • 她在助講時強調雲林有好土地，但科技業若要進來會先碰到家族政治，還脫口說出「沒半個人想來雲林」，因此引起地方與綠營內部的強烈反彈。

  • 文章指出雲林近年已有矽品等科技投資進駐，包含975億元與加碼1000億元的案子，能創造大量就業機會，顯示「沒半個人想來雲林」並不符合事實。

  • 文章認為關鍵在中央國土計畫與產業專區核定過程嚴重卡關，內政部既限制土地轉型，又批評地方招商不力，等於把雲林發展困境歸咎錯誤對象。

內政部 賴清德 中華民國

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