我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

新聞評論／沈伯洋毒品除罪化的主張 把台北帶向何方？

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。...
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。台北市長蔣萬安臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」。（記者洪子凱／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評沈伯洋過去曾主張毒品除罪化與減害政策，認為台北作為首都更應堅守反毒底線，避免把防治毒品轉向默許吸毒。

為了選台北市長，沈伯洋更改人設，也許讓人忘了他帶領大罷免時的仇恨風潮，也許讓人忘了他在立法院推擠時的凶狠面貌。但政治人物值得檢視的，從來不是人設怎麼改，而是他的核心思想有沒有改變。尤其涉及毒品這種攸關社會安全與下一代的議題，更不能只看現在怎麼說，必須回頭看看他過去曾經主張什麼。

沈伯洋2014年在「想想論壇」裡一篇文章如今重新被翻出檢視，正因文內的主張涉及毒品政策，引發爭議。文章裡提及的B政策是「將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」。他還說「如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」並批評當時的校園掃毒作法是「噁爛」。

儘管沈伯洋被問及此問題時，巧妙地把討論帶到英文「Drug」這個字上，認為藥品和毒品在英文都是Drug，因此不應該把兩者截然區分。但現在不是上英文課，難道因為同一個英文單字，就能讓毒品從傷害人體身心的「毒藥」，變成治療用藥？中文裡「藥」也分成良藥及毒藥，難道因可以統稱為藥，人就能吃下毒藥？

管制藥品之所以需要管制，是因為這些物質具有成癮性、濫用風險或其他危害人體的可能，必須在醫療專業與法律規範下使用。醫療機構依照醫師處方使用管制藥品，和一般人在非醫療環境自行施用非法毒品，完全是兩回事。不能只用一個Drug，就把用藥與吸毒的界線模糊掉。

校園掃毒也是如此。校園當然需要更好的防毒教育、輔導與戒治制度，也必須避免不當執法造成學生遭污名化。但如果因此把校園掃毒形容成「噁爛」，甚至讓社會誤以為只要談掃毒就是落伍或不人道，恐怕同樣走向另一個極端。尤其不能把美沙冬治療與所謂的「吸毒專區」混為一談。美沙冬治療是醫療體系針對鴉片類物質成癮者提供替代治療，在醫療專業監督下進行，目的是協助成癮者脫離非法毒品；如果是在非醫療場所提供空間讓人使用非法毒品，這兩者根本是完全不同的政策概念。

台北是首都，人口與學校高度集中，毒品問題牽涉的也從來不只是吸毒者本人，而是家庭、校園、治安、醫療以及下一代。如果對毒品的態度逐漸從「如何防止毒品進入社會」，轉向「如何讓吸毒更安全」，社會大眾當然有必要問清楚，政府要畫下的底線到底在哪裡。

毒品如何防治，手段可以討論；成癮者如何治療，制度可以改善；減害政策是否有效，也可以用數據檢驗。但這些討論都有一個不能跨越的前提，就是不能淡化毒品對人體與社會的危害，更不能迎合少數人的偏差，讓整體社會逐漸失去對毒品的警戒，終至向下沈淪。

政治人物的核心思想會影響其政策，選民要選的不是候選人的包裝，而是他的價值觀、政策理念，以及萬一掌握權力後可能把城市帶向什麼方向。台北究竟要成為一個積極防治毒品的城市，還是一個逐漸降低毒品紅線的城市？這不只是台北市民的選擇，也關係台灣整體未來。

精華 FAQ

  • 作者認為政治人物的核心思想比人設更重要，因此回頭檢視他曾主張的毒品除罪化、社區提供毒品與乾淨針頭等言論，判斷其是否會影響未來市政方向。

  • 文章指出英文同為Drug，不代表藥品與毒品就能混為一談；管制藥品須在醫療與法律下使用，與非醫療環境下施用非法毒品完全不同，不能藉此模糊界線。

  • 作者提醒台北人口與學校密集，毒品問題牽涉家庭、校園與治安，若社會從防止毒品進入轉為讓吸毒更安全，就可能逐漸降低紅線，帶來更大風險。

罷免 沈伯洋

上一則

新聞評論／劉世芳又嚇到綠營 劉建國冒汗、蘇治芬臉紅

下一則

教師退休潮提早 新血難補缺口 學者：教育現場大混戰將展開

延伸閱讀

沈伯洋找蔣萬安辯論 殷瑋：社區中心發毒品要「洋逃」到何時？

沈伯洋找蔣萬安辯論 殷瑋：社區中心發毒品要「洋逃」到何時？
重磅快評／洋流會轉彎 沈伯洋連毒品都要偷換概念？

重磅快評／洋流會轉彎 沈伯洋連毒品都要偷換概念？
沈伯洋曾倡毒品除罪化 蔣萬安批「偷換概念」：要推行注射室？

沈伯洋曾倡毒品除罪化 蔣萬安批「偷換概念」：要推行注射室？
沈伯洋曾說毒品如藥品 蔣萬安反問蘇巧慧「支持發毒品跟針筒？」

沈伯洋曾說毒品如藥品 蔣萬安反問蘇巧慧「支持發毒品跟針筒？」

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞