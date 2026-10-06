蔣萬安遭50萬留言洗版 空戰專家：至少花500萬

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安臉書反毒貼文遭近50萬留言灌爆，空戰專家估算若要洗到20萬則以上，成本至少500萬元，外界也質疑有網軍與機器人介入。

北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安 3日晚臉書一則質疑對手沈伯洋 的反毒臉文，遭留言洗版灌爆，不到24小時已突破近50萬則留言。擅長操作網軍的不具名空戰操盤手透露，蔣萬安這一則貼文，要洗到這麼大的留言量，絕對所費不貲。

這名不具名人士更透露，若依照行情價格，網路要洗版洗到20萬則以上留言，絕對是500萬元台幣（約15萬7404美元）以上經費。

這名選舉空戰操盤手表示，其實網軍藍綠白三陣營都有，以目前的網路生態，蔣萬安那一篇貼文，要洗到這麼大的留言量，絕對所費不貲。加上應該是急件，價格一定是加成，尤其今年網軍成本又抬高，要洗到這麼大的量，一定資源相當大。

至於如何挑選議題操作，他說，議題還是要先有一些擴散力，一開始不會是洗出來，但透過新聞推播後，就開始有網軍的外力介入。

至於網軍操作，這名操盤手分析，其實現在空戰操作的方式相當多，除了對手陣營會攻擊、買網軍洗版帶風向，但現在也有一種做法，就是由自己陣營的人「反串」帶風向。

另有專家表示，熟悉網路作業的人們都明白50萬則留言這數字「不尋常」，更有善於網路操作人士自承設計程式「有效反擊」，換句話說，這正反攻防的留言也有AI或機器人的參與，是不是網軍當然各說各話，但如此突出的數字，更造就了蔣萬安有意聚集攻擊焦點的目的，讓相關人士全進來檢視當年「撲馬」的文章，到底和今天的「暖流」沈伯洋有多不一樣。