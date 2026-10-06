沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征

針對毒品政策，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）5日再度隔空交鋒。沈批蔣的指控是造謠，並質疑蔣主動丟出這個議題卻不討論；蔣則嗆沈不要轉移焦點、認知作戰。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋因12年前文章被藍營指控替毒品合法化辯護，蔣萬安陣營強烈反擊，雙方並就反毒、減害與社區中心等議題持續交鋒。

台北市長選戰升溫，民進黨 參選人沈伯洋 12年前提出「毒品視為藥品」、「建立社區中心提供毒品」等說法被藍營質疑是想把毒品合法化。沈控藍營造謠、潑髒水，要求和台北市長蔣萬安 辯論。蔣競辦發言人陳柏翰說，去年沈伯洋及民進黨陣營「輸不起就大罷免」，今年綠營故技重施「講不過就大出征」。

陳柏翰說，顯然在沈伯洋與民進黨的字典裡，從未有過「檢討」，大罷免大失敗後「捲土重來」與「變本加厲」的行徑恐怕才是打破世界民主紀錄。蔣市長反毒的立場不會因此改變：堅決反對毒品進入社區，也反對毒品除罪化。

陳柏翰表示，沈委員過去倡議的作為不僅與「美沙冬療法」截然不同，其投書內容更是在批判包含美沙冬在內的既有戒治機制，因此才提出要建立社區中心提供毒品。

陳說，沈委員先前潑美沙冬髒水，遭外界指責後又改口宣稱支持美沙冬；擺明了混淆視聽、指鹿為馬，這不只是「沈伯洋打臉沈伯洋」，更是對所有投身美沙冬等現行療法的醫護人員莫大的侮辱。

陳柏翰進一步指出，當年賴清德在黨內初選時，曾公開呼籲蔡英文「停止使用網軍奧步」；如今由賴清德主席領導的民進黨，卻將這套網軍手段「加倍奉還」。

陳柏翰呼籲，沈委員請為自己提供毒品的倡議負責，不要試圖拉無辜清白的醫護人員下水抹黑，不要繼續逃避問題，請向市民老實交代，究竟想在哪些社區設置中心、又打算發放哪些種類的毒品。

蔣萬安昨再針對沈伯洋2014年的文章，質疑沈主張要在社區中心發放毒品及針頭，請問要在哪裡設置社區中心？要提供什麼樣的毒品？他也批沈稱整篇文章主題是講替代療法，根本是「偷換概念」，內文整篇沒有提到「美沙冬」。沈批蔣的指控是造謠，並質疑蔣主動丟出這個議題卻不討論；蔣則嗆沈不要轉移焦點、認知作戰。

藍營黨公職也加入助攻。國民黨立委羅智強與同黨立委組成「反毒金剛」，以反毒金剛車繞行立法院周邊，要求沈伯洋為其主張在社區中心提供毒品給吸毒者認錯。

國民黨主席鄭麗文指出，蔣萬安過去確實支持美沙冬替代療法，而美沙冬作為減害政策的一環，社會有一定共識，但沈伯洋當年的文章容易造成誤解，因為他沒把話說清楚，既然現在有疑問，沈伯洋就應好好說明當時撰文的用意；外界不需要扣蔣萬安帽子，蔣萬安並沒有「過去講一套、現在講一套」。

新北市長侯友宜受訪表示，毒品一定是零容忍，更重要毒品犯罪須從重量刑，「對毒品絕對不予寬貸」。

沈伯洋昨在立法院受訪時表示，蔣萬安是用造謠的方式指控他，他沒有要求道歉，否則蔣萬安會「道歉不完」。沈並質疑，蔣萬安主動丟出這個議題卻不討論，他自己很願意接受相關議題的辯論。

民進黨發言人吳崢則痛批蔣萬安為選舉進行仇恨動員，不僅否定自己立委時期的公衛提案，更無視北市府現行的減害政策。

對於毒品政策成為台北市長選戰攻防焦點，有民進黨人士分析，蔣萬安這波主動出擊，確實有干擾到沈伯洋的選舉節奏，但對於藍綠基本盤的影響不大，只是可能效果不如藍營預期；另個角度來看，蔣陣營會願意主動發動攻勢，可見沈的支持度已經拉近。

也有民進黨人士指出，沈伯洋帶動的「洋流」氣勢，確實讓藍營備感壓力；對手將其扭曲為「毒流」，在醫藥界KOL與網友自發澄清下，這項攻勢目前沒有明確奏效，但這類製造恐懼的聳動訴求，仍有極大機率影響「長輩票」的認知，也讓沈陣營不敢輕敵，持續保持高度警戒。

針對毒品政策，台北市長蔣萬安（圖）與民進黨台北市長參選人沈伯洋5日再度隔空交鋒。沈批蔣的指控是造謠，並質疑蔣主動丟出這個議題卻不討論；蔣則嗆沈不要轉移焦點、認知作戰。（記者蘇健忠／攝影）