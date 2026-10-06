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舊文被控挺毒品合法 沈伯洋嗆蔣萬安「造謠不道歉」：乾脆來辯論

記者洪子凱／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）6日受訪表示，自己講的毒品戒治方式就是北市府現...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）6日受訪表示，自己講的毒品戒治方式就是北市府現行政策，「現在作者都還沒死還在這裡」卻變成他們講的才算數。（記者洪子凱／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋回應遭指挺毒品合法化的舊文爭議，強調文章內容是戒治政策，並反批蔣萬安造謠不道歉，呼籲乾脆把毒品防治拿到首場辯論中討論。

國民黨近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋舊文推動毒品合法化。台北市長蔣萬安拋「三問」要沈伯洋回答。沈6日早上受訪反嗆，自己講的戒治方式就是北市府現行政策，「現在作者都還沒死還在這裡」卻變成他們講的才算數，呼籲既然蔣造謠也沒要道歉，乾脆第一場辯論就來討論毒品防治，這是他專業他非常熟。

沈伯洋表示，他簽辯論已經是超久一前，先是民視邀約，後面三立、鏡電視、TVBS，但自己沒有設限也沒有需要協調的地方，「我們現在就OK，或者等一下10分鐘以後也OK」，只要蔣願意就可以盡快進行。

而面對想辯論議題，沈伯洋直言，近日蔣萬安一直造謠他12年前寫的文章，他覺得很訝異，但他完全不會介意要討論毒品的政策，既然蔣已經造謠了也沒有想要道歉的意思，那乾脆藉由這題目來辯論，更強調反毒本來就是大家共識，沒有人不反對，但對於已經有毒癮的人，你要怎麼去戒治，整篇文章都在討論戒治，現在卻被藍營抹黑，只有他們講的才算數，「作者還沒有死」直呼莫名其妙。

面對蔣萬安5日連問三次「要在哪裡設置社區中心？要提供什麼毒品？」沈伯洋坦言，不管是美沙冬，還是所謂的針頭的發放，都是藉由聯醫的系統，然後到衛生所還有我們的藥局在做，「這些不就是在社區嗎？蔣萬安是要跟市府辯論還是跟自己辯論？」辯論毒品防治是他犯罪學專業，他本來就反毒但反毒的方式要怎麼做，「如果他有很多很新穎的見解，那歡迎來辯論，我對全世界各國怎麼做的病理方式，其實說真的還非常熟。」

精華 FAQ

  • 他強調自己當年文章談的是毒癮者的戒治方式，並非主張毒品合法化，且相關作法其實就是北市府現行政策，認為外界斷章取義後再抹黑很不合理。

  • 沈伯洋表示，既然蔣萬安先前質疑他的舊文又不道歉，不如直接在辯論中討論毒品防治，讓外界檢視政策差異，也凸顯他對這個議題有專業與實務理解。

  • 他表示自己一向反毒，但更重視如何協助成癮者戒治，對美沙冬、針具發放等社區戒治措施相當熟悉，也熟悉各國毒品處遇與病理相關作法。

蔣萬安 沈伯洋 國民黨

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