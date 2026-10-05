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即時短評／「政治洋流」是對蔣萬安掌舵能力的「資格考」？

記者／曹鈞皓
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台北市長蔣萬安，5日視察衛生局檢驗科實驗室。（記者蘇健忠／攝影）
台北市長蔣萬安，5日視察衛生局檢驗科實驗室。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以「洋流」比喻政治動員，指出蔣萬安若只維持穩健形象，恐難在認同與價值對決中突圍，必須強化立場與代表性。

子曰：「鄉愿，德之賊也。」放在政治上，道理尤其清楚。政治人物若一味追求面面俱到，不願得罪任何人，表面看似穩健圓融，最後往往既無法爭取反對者，又逐漸失去支持者。馬英九執政後期的困境，核心支持者瓦解無疑是重要原因之一，正是一面值得當前國民黨反覆端詳的鏡子。

如今，蔣萬安也逐漸站在類似的十字路口。蔣萬安主政台北四年，最大的政治資產是形象穩健、爭議較少，市政表現尚稱平穩；然這種沒有明顯缺點的「優勢」卻成了限制。因為城市治理多為行政能力層次，但若要成為一個政黨乃至國家的領導人物，更必須具備政治方向、價值判斷與代表性。這也正是「洋流」現象值得蔣萬安警惕之處。

民進黨及其支持者近來所塑造的「洋流」，本質上不是市政論述，而是政治動員；它試圖把台北市長選舉從市政規畫與施政評價，無線上綱到政黨認同、國家認同，甚至是「敵我區辨」。一旦首都市長選舉被賦予高度政治意義，單靠市政滿意度並不足以抵擋情緒與認同的動員。如果對手談「價值選擇」，蔣萬安卻只回答市政成績；對手號召的是政治認同，蔣萬安卻仍只強調「把市政做好」，雙方其實已不在同一個戰場。

政治領袖的核心能力，不是要讓所有人都不討厭他，更在於能否讓一群人相信他會替他們發聲。蔣萬安目前最大的形象限制，正是菁英色彩濃厚，一般市民的代表性卻不足。對許多中產階級、受薪家庭、中小企業、青年世代乃至傳統非綠選民而言，他或許是一位稱職的市長，卻未必是一位能讓群眾產生「政治投射」的領袖。

因此，面對對手製造的一波波政治浪潮，蔣萬安首要之務是重新鞏固核心支持力量。任何勝選都不是從「討好中間」開始，缺乏穩定基本盤，所謂的「中間路線」極易淪為隨風擺盪；若無核心價值，所謂溫和不過是缺乏立場、沒有中心思想。蔣萬安必須讓支持者知道，在重大問題上，他有清楚底線；面對執政黨的政治操作，他何時會反擊；面對中央與地方的權責衝突，他站在哪裡；面對兩岸、能源、世代正義、居住負擔等政策，他能提出什麼不同於民進黨的政治選擇。這些問題，在在是一位政治明星無法迴避的考卷。

直言之，「洋流」考驗蔣萬安的其實是層次問題：他只能當一個形象良好的首都市長，還是能進一步成為具有方向感、代表性與政治意志的領導者？蔣萬安若有心更進一步，就必須從「形象政治」走向「代表政治」，從「市政管理者」成為「政治領導者」；不需要比對手更會「造浪」，而是要告訴支持者，他的船有龍骨、有方向，讓大家相信他有資格掌舵、能一舉衝破洋流。

精華 FAQ

  • 文中所稱的「洋流」，是指民進黨及其支持者把台北市長選舉從市政評價拉高到政黨認同、國家認同與敵我區辨的政治動員，讓選戰超越一般施政比較。

  • 作者認為蔣萬安雖形象穩健、爭議少，但菁英色彩濃厚，較難讓一般市民產生政治投射；若只靠市政成績，容易被視為稱職市長，卻不夠像能代表群眾的領袖。

  • 文章主張他應先鞏固核心支持者，清楚表達重大議題上的底線與立場，並在兩岸、能源、居住與世代正義等議題提出不同於民進黨的政治選擇，才能從管理者升級為領導者。

國民黨 馬英九 蔣萬安

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