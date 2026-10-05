即時短評／韓流助攻李四川 萬川聯手迎戰綠營洋流

侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 雙北選戰升溫，藍營靠韓流、萬川聯手與藍白合作催票，綠營則以地方深耕和執政資源回應，李四川與蘇巧慧的對決成為焦點。

選戰倒數55天，雙北選戰升溫。「禿子」韓國瑜4日南北奔波，先衝台中為江啟臣 助陣，下午轉往新北板橋，為他口中的好兄弟李四川 站台，與蔣萬安、侯友宜 、黃國昌、鄭麗文等人同台，藍營重量級政治人物齊聚板一，企圖透過萬人造勢展現團結氣勢，在選情膠著期，為新北選戰注入一劑強心針。

這場造勢用意不只是凝聚軍心，更是藍綠在板橋的第二回合較勁。9月5日，民進黨蘇巧慧在板一辦首場萬人造勢，展現府院黨資源及地方組織動員能力；相隔一個月，換藍營大軍壓境，韓流、萬川聯手，主辦單位喊出湧入4萬人助陣，不只是要喚出藍軍支持者的投票熱情，更要吸納更多中間票、游離票。

今年選情偏冷，被稱為「陸戰年」，藍綠都邀來政治明星輪番站台，真正決定勝負的，仍是尚未表態的中間選民，以及投票意願不高的年輕族群。韓國瑜的政治魅力能否重新喚起深藍支持者的熱情，是觀察指標。曾踢破高雄綠營神話的「韓流」過去曾創造驚人的政治動員能量，如今政治氛圍、選民結構與當年已有不同，造勢現場的熱度能否轉化為選票，仍有待檢驗。

韓國瑜對穩固深藍基本盤有號召力，蔣萬安扮演的角色則更具戰略意義。雙北是深度連動的共同生活圈，蔣萬安與李四川聯手打出「雙北雙贏、世代共治」，試圖將雙北城市治理、交通建設與區域合作，轉化為跨縣市的政治優勢。蔣萬安的都會形象與年輕世代支持度，有助於替李四川拓展中間選票，「萬川」組合能否發揮一加一大於二的效果，攸關雙北藍軍能否取勝。

侯友宜是這場接棒戰的關鍵角色。市長任期進入倒數，市議會定期會即將告一段落，侯系統逐步加大輔選力道，從政策延續、地方組織到人脈整合，肩負替李四川穩住基本盤的任務。藍營另一張牌是藍白合，黃國昌與李四川已數度同台，象徵藍白堅定合作的政治訊號，但民眾黨支持者能否完全移轉，仍存在變數，尤其年輕選民與小草的政治認同，未必能完全隨著政黨領袖的站台而移動。

面對新北藍營重磅出擊的超級星期天，蘇巧慧馬不停蹄走訪汐止、板橋、淡水、林口，與地方議員參選人合體成立競選總部，採取分區作戰、母雞帶小雞的方式，持續累積地方聲勢。黨主席鄭麗文等人助講時，猛攻蘇巧慧是政治家族的公主，要喚出「討厭蘇貞昌」聲音。對蘇巧慧而言，如何淡化政二代包袱，在父親蘇貞昌的政治光環與自身政治品牌之間取得平衡，既能承接政治資源，又能凸顯個人特質，是突破藍營攻勢的重要課題。

雙北選戰表面上是李四川與蘇巧慧的兩強對決，背後是藍綠政治資源、世代接班與跨黨合作的多重較量。韓流能否催出深藍投票熱情、蔣萬安能否拓展都會與年輕選票、侯友宜能否穩健交棒，以及黃國昌能否帶動第三勢力，這張網環環相扣。

雙北藍營以「萬川」聯手匯聚韓流、區域聯防與藍白合作的政治力量，綠營以地方深耕與執政資源形成另一股「洋流」，兩股力量正面交鋒，隨著投票日逼近，激起的火花將更多。

侯友宜、蔣萬安陪李四川大進場，氣氛沸騰。（記者許正宏／攝影）

立法院長韓國瑜4日站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。（記者許正宏／攝影）

民進黨蘇巧慧9月5日在板一半萬人造勢，相隔1個月後，換藍營攻進板一，互別苗頭意味濃。午後開始，支持者一波波抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員參選人手舉板填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等喊聲。（記者許正宏／攝影）

立法院長韓國瑜4日站上板一萬人造勢場為國民黨市長參選人李四川助陣，隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北。除了禿子，還有漢子「侯友宜」、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，藍軍秀陸戰肌肉，主辦單位喊出板一造勢場破4萬人。（記者許正宏／攝影）