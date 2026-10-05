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蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

藍綠熱戰開打 韓侯盧團抱江啟臣 蔡賴喊沈伯洋凍蒜

台灣新聞組／綜合5日電
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國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）4日成立競選總部，立法院長韓國瑜（右一）、台中...
國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）4日成立競選總部，立法院長韓國瑜（右一）、台中市長盧秀燕（右二）和新北市長侯友宜（左一）合體力挺。四人在台上緊緊相擁，展現團結氣勢。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

藍綠陣營在選前密集造勢，國民黨以韓國瑜、侯友宜、盧秀燕合體力挺江啟臣，民進黨則由賴清德與蔡英文聯手為沈伯洋站台，雙方都強打團結與接棒。

選前造勢大比拚。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立競選總部，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「三子」今年選舉首度合體助陣，四人台上緊緊「團抱」，象徵團結一致。民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，則有賴清德總統和前總統蔡英文等大咖雲集，宣布分別接任沈伯洋競總榮譽主委、主委。

江啟臣昨早在西屯區成立競選總部，主辦單位宣布現場超過萬人，人手一支國旗揮舞，「禿子、漢子、燕子」韓國瑜、侯友宜、盧秀燕陪同江啟臣大進場時，更瞬間點燃全場熱情，四人一路手拉手，並肩走上台，掀起支持者熱烈歡呼。

侯友宜率先致詞說，台中跟新北很像，都有29個行政區、同樣有山有海，肯定江提出「廿分鐘生活圈、五大生活區域」政見，涵蓋交通、產業、醫療、長照、文教與永續等城市轉型。

韓國瑜說，他第一場輔選就給台中江啟臣，他與跟江啟臣合作立法院近兩年半，看到江啟臣認真、踏實、努力、使命必達之外，還有最棒的國際觀。「我們定位台中，絕對不光是台灣的台中，一定要變成亞洲的台中，世界的台中。」韓說，將來所有的客源不斷地進入台中，台中的貨物不停地賣出去。

盧秀燕在三子中壓軸致詞，並邀請三人「團抱」江啟臣，象徵團結傳承。她說，「三子」今年選舉首次合體是禿子、漢子及燕子支持「大鼻子」，就是要交棒給最強的市長。盧指出，她已準備好了，就是要「好好交棒、安心交棒、幸福交棒」給江啟臣。

國民黨主席鄭麗文昨也出席，她批評，這兩年在民進黨錯誤政策下，不斷掏空台灣的民主基石與經濟成就，喊話國民黨不只要贏2026，還要贏2028，中央地方一條心，拚經濟、拚和平。

韓國瑜和侯友宜昨天下午則轉進新北市，為李四川板橋場大造勢。「一隻穿雲箭，新北來相見。」韓國瑜站上板橋第一運動場，細數李四川在高雄時期成績有目共睹，「是了不起的政治人物」。現場還有台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等大咖齊聚，大秀陸戰肌肉，主辦單位喊現場破4萬人。

台北市長蔣萬安和侯友宜陪著李四川大進場，韓國瑜則希望新北市民讓李四川能「苦盡甘來」，鄭麗文和民眾黨主席黃國昌也到現場力挺，黃國昌要小草站出來挺川伯，「挺川伯就是挺台灣價值」。

「台灣不缺會講話的人啦。」李四川壓軸登台表示，從基層公務員一路走來，沒政治資源與靠山，「我唯一靠山是新北四百萬市民」，這場選戰是「我李四川公務生涯最後一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下侯友宜這一棒，「我的家就在新北，新北未來，我一定扛起來」。

蘇巧慧昨連跑汐止、板橋、淡水、林口等地，與議員參選人合體成立競總，對鄭麗文酸她是「公主」，蘇回擊說，她是真正第一個從基層、新北這座城市栽培出來的市長參選人，強調「做工程、做建設絕對不輸人」，重點放在「未來、希望、願景」，不攻擊對手；把過去成績、現在態度及未來計畫交選民比較，「我們是來面試的」、「板橋贏，我們就贏」。

沈伯洋競總成立大會，賴總統、蔡英文、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人都到場，賴總統當場宣布接任沈伯洋競總榮譽主委。蔡英文則在臉書宣布接任沈的競總主委，上台雖未致詞，但隨著眾人高喊「沈伯洋，凍蒜」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）4日競選總部成立大會上，前總統蔡英文（左二）、...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）4日競選總部成立大會上，前總統蔡英文（左二）、賴清德總統（左三）等人到場力挺，一群人在台上開心自拍。（記者余承翰／攝影）

賴總統說，有人說他提名沈伯洋是為了牽制蔣萬安，催出綠營基本盤，不是要求得勝利，現在目的已經達到，但他要告訴大家，這就是「認知作戰」，他在提名時就告訴沈，就是要讓沈贏得選舉。

昨天活動並無蔡英文出席流程，但下午近4時30分傳出蔡將到場，不到5分鐘賴總統突然走到後方，先與民眾致意，蔡英文在近40分時現身舞台後方，不少周邊支持者驚喜尖叫，而賴看到蔡英文後上前握手，隨即一起進入會場。

精華 FAQ

  • 江啟臣競總成立時，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕三子首度合體，並與江啟臣團抱登台，象徵團結交棒。現場主辦方稱湧入上萬支持者，氣氛相當熱烈。

  • 李四川板橋場聚集韓國瑜、侯友宜、蔣萬安、鄭麗文與黃國昌等人，主辦方更喊現場破4萬人，展現藍白合與動員能量。李四川也強調自己是新北最後一戰，要接下侯友宜這一棒。

  • 沈伯洋競總成立大會上，賴清德宣布接任榮譽主委，蔡英文則透過臉書宣布接任主委，兩人共同為沈伯洋背書。賴清德並強調提名沈伯洋不是為了牽制誰，而是要讓他贏得選舉。

江啟臣 沈伯洋 侯友宜

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