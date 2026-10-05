黑白集/綜藝模仿秀都要看顏色 懷念起「全民大悶鍋」
本文以逸祥模仿沈伯洋遭出征為例，對照過去全民大悶鍋時代，批評台灣如今對言論與表演的包容度下降，政治諷刺空間明顯縮減。
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本文以逸祥模仿沈伯洋遭出征為例，對照過去全民大悶鍋時代，批評台灣如今對言論與表演的包容度下降，政治諷刺空間明顯縮減。
藝人逸祥因模仿「沈脖癢」，被綠營支持者認為有醜化沈伯洋之嫌而遭出征。然而，20多年前電視政治模仿節目「全民大悶鍋」大行其道，未曾聽聞有藝人因此遭圍剿，現在綜藝模仿秀都要看顏色，可說是台灣言論與表演自由倒退的指標。
台灣這幾年來言論空間大幅限縮，一旦遇到立場不同者，動輒出征。去年大罷免期間，有店家因張貼反罷免藍委的文宣，遭到網路負評出征，一度暫停營業。而每逢中共十一「國慶」，陸委會也會緊盯哪些台灣藝人轉發慶祝貼文，甚至揚言查處，這些作為都是對言論自由最赤裸的戕害。
如今連藝人的表演空間也受到框限。當年電視政治模仿秀最風行的年代，是在扁政府時期，模仿的政治人物藍綠皆有，對時事大加嘲諷。在阿扁執政後期，甚至還有藝人邰智源模仿施明德的紅衫軍領袖角色。同樣是民進黨執政，如今的賴政府卻遠不如當年的扁政府。
近來努力扮演溫暖人設的沈伯洋為逸祥緩頰。前陣子有獨派人士醞釀在台北演出歌仔戲「貍貓換太子」，諷刺台北市長蔣萬安身世，同樣遭沈伯洋勸阻，可說是扮盡白臉。但大家不會忘記，去年他不曾為遭青鳥出征到停業的店家說上一句話。
逸祥事件後，很多人懷念起「全民大悶鍋」，也不禁感嘆，現今的台灣恐怕再也容不下全民大悶鍋了。（轉載自聯合報）
因他模仿「沈脖癢」被部分綠營支持者認為是在醜化沈伯洋，於是遭到網路圍剿。文章認為這反映當前政治敏感度升高，連綜藝模仿也可能被上升成立場問題。 因為全民大悶鍋當年可自由模仿藍綠政治人物，甚至嘲諷時事，也少見藝人因模仿被追究。作者藉此對比現況，認為今天的政治模仿秀空間已大幅縮小。 作者認為台灣近年言論空間明顯限縮，立場不同就容易被出征，連店家文宣、藝人轉發貼文都可能遭壓力。整體上被描述為自由倒退，表演也逐漸被框限。
精華 FAQ
因他模仿「沈脖癢」被部分綠營支持者認為是在醜化沈伯洋，於是遭到網路圍剿。文章認為這反映當前政治敏感度升高，連綜藝模仿也可能被上升成立場問題。
因為全民大悶鍋當年可自由模仿藍綠政治人物，甚至嘲諷時事，也少見藝人因模仿被追究。作者藉此對比現況，認為今天的政治模仿秀空間已大幅縮小。
作者認為台灣近年言論空間明顯限縮，立場不同就容易被出征，連店家文宣、藝人轉發貼文都可能遭壓力。整體上被描述為自由倒退，表演也逐漸被框限。
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