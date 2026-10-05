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蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

「兩個國瑜，兩種身分」 韓流要驗證還有多大威力

記者 王慧瑛詹宜庭林河名
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立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新...
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣。（記者陳敬丰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在院長與輔選兩種身分間切換，為新北李四川與台中江啟臣助陣，藍營則盼以韓流再驗證動員力，回應民進黨洋流聲勢。

選戰倒數55天，雙北選戰持續升溫。「禿子」立法院長韓國瑜南北奔波，昨天先衝台中為國民黨市長參選人江啟臣助陣，下午轉往板橋為他口中的好兄弟、國民黨新北市長參選人李四川站台。不惟如此，韓國瑜更已預告，除了在立法院做好院長工作，也會走進地方展開輔選行程，「兩個國瑜，兩種身分，腳步不停，熱情更不能停」。

昨天藍營新北這場造勢，用意不只是凝聚軍心，更是藍綠在板橋的第二回合較勁。9月5日民進黨新北市長參選人蘇巧慧在板一舉辦首場萬人造勢，相隔一個月，換藍營大軍壓境，「韓流」、「萬川」聯手，不只要喚出藍軍支持者的投票熱情，也要吸納更多中間票、游離票。

民進黨近期「洋流」聲勢異軍突起，藍軍必須加速反守為攻。曾踢破高雄綠營神話的「韓流」，過去創造驚人政治動員能量，如今政治氛圍、選民結構已有不同，造勢熱度如何轉化為選票，以及韓國瑜的政治魅力如何重新喚起支持者的熱情，藍營高度期待。

雙北是深度連動的共同生活圈，台北市長蔣萬安昨為「老戰友」李四川助陣，以「雙北雙贏、世代共治」試圖將雙北城市治理、區域合作轉化為政治優勢。現任新北市長侯友宜則是另一個關鍵角色，他已表態盼市政穩定交棒執行，待議會會期結束，侯系統將逐步加大輔選力道。

如果說蔣萬安及侯友宜在爭取中間選民、延續市政建設扮演具戰略意義的積極角色，韓國瑜則對穩固深藍基本盤有不可忽視的號召力。中立的國會議長及肩負政黨使命的不分區立委，是韓口中的「兩個國瑜，兩種身分」。但九合一選舉是2028大選前哨戰，韓國瑜昨說「只要有需要，我就會盡力而為，繼續拚、繼續走」，選擇蹽落去，不僅是與大家一起努力，更是在「洋流」迸發之際，要讓外界看看「韓流」還有多大威力。

精華 FAQ

  • 他一方面是立法院長，需維持國會運作；另一方面以不分區立委與政黨人物身分投入輔選，南北奔波替國民黨候選人站台，形成「兩個國瑜，兩種身分」的敘事。

  • 這場造勢不只要凝聚藍營軍心，也要對抗民進黨近期的「洋流」聲勢，透過韓流與地方助陣聯手，喚起支持者投票熱情，並爭取中間票與游離票。

  • 蔣萬安以雙北合作、世代共治的角度替李四川加分，凸顯城市治理優勢；侯友宜則主打市政穩定交棒，待議會會期結束後，預計再加大系統性輔選力道。

江啟臣 韓國瑜 李四川

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