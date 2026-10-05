綠營示警 洋流恐淪兩面刃 蘇巧慧須審慎拿捏要走多近

台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧日前到三峽清水祖師廟拜票。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨內認為沈伯洋帶起的「洋流」在綠營優勢區可助攻，但在新北等逆風區可能因同溫層過厚而反成雙面刃，蘇巧慧需審慎操作。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 發起選戰攻勢，綠營選將紛紛搶搭「洋流」熱潮，但民進黨內看法各異，更有綠營人士示警，「洋流」在綠大於藍的選區當然是加分，但在藍大於綠的逆風區，恐是兩面刃，新北市就是案例，民進黨新北市長參選人蘇巧慧要和沈伯洋走多近，得審慎拿捏。

民進黨人士表示，由沈伯洋帶起的「洋流」氣勢驚人，所到之處不需動員便「強強滾」。分析其群眾組成，多與大罷免時期最具熱情的支持者高度重疊；這股力量是鞏固綠營基本盤的利器，但在不同選區效應卻截然不同。

該人士舉例，在基本盤「綠大於藍」的高雄市，「洋流」外溢效果極佳。選戰策略上，只要能藉此穩穩催出綠營鐵票、票票入匭，便能掌握勝券。

但在基本盤「藍大於綠」的選區，例如新北市，黨內的看法兩極。樂觀派認為，沈伯洋已經成功翻轉人設，與大罷免時期的激進印象脫鉤，「洋流」能有效刺激年輕選民熱情，替新北市長選將蘇巧慧鞏固游離的青年票。

擔憂派指出，「洋流」同溫層過厚，若部分極端支持者在網路上「失控出征」、加深社會仇恨值，恐喚起選民對大罷免時期的激進印象；一旦嚇跑關鍵中間選民，即使鞏固綠營支持者，但損失了開拓更多票源機會，結果很可能出現，基本盤藍大於綠決定了最後勝敗，新北仍功虧一簣。

民進黨人士分析，蘇巧慧在新北嚴格貫徹「尊侯牌」與「理性拚建設」的溫和路線，藉此爭取中間選民並淡化政二代標籤；若「洋流」失控，勢必淪雙面刃。整體而言，「洋流」對新北選情是助力或阻力待觀察，而蘇營深知，與其依賴外溢效應，穩固陸空戰節奏才是致勝關鍵。