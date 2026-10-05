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沈伯洋曾倡毒品除罪化 蔣萬安批「偷換概念」：要推行注射室？

記者林麗玉陳秋雲／綜合5日電
台北市長蔣萬安（中）4日出席公教軍警消後援會，支持者高呼「凍蒜」。（記者許正宏／...
台北市長蔣萬安（中）4日出席公教軍警消後援會，支持者高呼「凍蒜」。（記者許正宏／攝影 ）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋早年談毒品減害的文章引爆爭議，蔣萬安與藍營指其主張接近毒品除罪化，沈則反駁遭政治攻擊並強調立場未變。

毒品攻防延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」，引發爭論。台北市長蔣萬安昨批民進黨市長參選人沈伯洋「偷換概念」，12年前文章根本沒提「美沙冬」三字；北市研考會主委殷瑋也稱沈當年講「效仿某些國家」非指美沙冬，瑞士、德國等國還設有毒品注射室。沈伯洋則反批，蔣言論汙名化第一線防治人員，他立場至今未變，也下戰帖要求辯論。

沈伯洋2014年以「撲馬」筆名在想想論壇發表專文，直言「毒品非法化」是最差勁的政策，台灣至少可以效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者「毒品」與「乾淨的針頭」，並導入社工機制協助。文中還強調，「把毒品和藥品劃上等號吧！如果能夠正視毒品只是藥（Drugs），我們就可以更深入去解決用藥背後利益與階級糾葛」。該文章引發議論，沈日前聲稱，他主張的毒品減害就如同行之有年的美沙冬計畫。

殷瑋提出兩點質疑沈伯洋說謊，台灣減害政策包括美沙冬、乾淨針頭政策等早在2005年就推行，遠早於沈發文，沈講的不可能是美沙冬與乾淨針頭政策，因為美沙冬是替代海洛英的口服療法，並非注射，也不是沈當年主張的「提供吸毒者毒品與針頭」。有些國家設有「毒品注射室」，如瑞士、德國，據報載就是「開設注射站，公開讓你打」，包括海洛英，葡萄牙甚至在21世紀初就把吸毒除罪化，沈要效仿誰？

蔣萬安昨點名沈伯洋說清楚，「要在哪裡設社區中心發放毒品？」「要提供施打什麼樣毒品？」呼籲沈放下「毒品除罪化」主張。蔣說，歐美不是什麼都可以學習，很多政策不適合在台北市推行，國外月亮並沒有比較圓，不管是國外推行的「毒品注射室」或「毒品除罪化」，都非常不適合在台北推行。

蔣萬安說，他的立場非常清楚，堅決反對毒品除罪化，也絕對不會接受、不可能特定打造社區中心提供毒品，更不會將毒品和藥物劃上等號。

台中市長盧秀燕昨說，自己對毒品始終採取「零容忍」態度，毒品問題不能模糊，強烈反對毒品除罪化，支持蔣萬安的反毒立場。

國民黨立委廖先翔指出，青鳥為護航發動攻擊，把台北市長蔣萬安過去對既有醫療體系戒毒的檢討，置換成「蔣萬安也支持社區發毒品」，反而讓更多人去看沈伯洋的全文，沈伯洋應該說明是否「支持吸毒除罪化」？

沈伯洋昨回應，蔣萬安的言論汙名化第一線防治人員，把北市府現行措施拿來做政治攻防，把意見不同打成網軍，非常可惜且沒有必要。當年他的發文是在介紹世界各國毒品減害措施，結果被拿來政治攻防，當年至今他立場沒變。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）4日成立競選總部，與民進黨議員參選人大合體。（記...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）4日成立競選總部，與民進黨議員參選人大合體。（記者余承翰／攝影）

精華 FAQ

  • 文章主張應正視毒品減害，認為毒品非法化是最差政策，並提到可參考部分國家建立社區中心，提供乾淨針頭與社工協助，以降低吸毒風險。

  • 蔣萬安認為沈伯洋把減害措施與毒品除罪化混為一談，還提到社區中心發放毒品等說法，強調台北市不可能接受毒品注射室或把毒品與藥物劃等號。

  • 沈伯洋表示，蔣萬安的說法汙名化第一線防治人員，也把北市現行措施拿來做政治攻防；他強調自己當年是在介紹國際減害政策，立場至今沒有改變。

沈伯洋 蔣萬安 民進黨

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