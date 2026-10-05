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反毒貼文被灌50萬則留言 蔣萬安：搞不好可以申請金氏紀錄

台灣新聞組／台北5日電
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北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安前晚臉書一則質疑對手沈伯洋的反毒臉文，...
北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安前晚臉書一則質疑對手沈伯洋的反毒臉文，遭留言洗版灌爆，不到24小時已突破近50萬則留言。（記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安反毒貼文遭灌入逾50萬則留言，遭外界質疑有網軍動員；他與藍綠雙方各自回應，專家則認為現象異常但難以直接定性。

台北市長蔣萬安臉書反毒貼文，22小時就有逾50萬則留言，專家直言「匪夷所思」。蔣萬安昨說，台灣2300萬人，過去曾有報導指Theads上有9000多萬個台灣帳號，「這個真的是府院黨整體的規模」。對於網友稱已創金氏世界紀錄，蔣笑說，「搞不好還真的可以申請，讓世界看到台灣選舉文化。」民進黨台北市長參選人沈伯洋說，蔣萬安把不同意見打成網軍，非常可惜。

打造「萊爾校長」的風向株式會社總監韋淳祐說，數十萬留言湧入，確實有不正常的規律，還有網友主動曬出電腦程式表明要灌留言；直到凌晨4、5時，仍有規律、勻速的情況下不間斷留言，背後是否有網軍，他不敢斷言，但確實不正常。部分留言明顯是綠營基本盤大動員，「洋流」支持者出於恐懼而被動員去保護沈伯洋，但留言多寡無法證明對錯，最終仍要看中間選民相信誰。

熟悉資訊科學與社群傳播的專家分析，將留言二分為「網軍」或「自然流量」都過度簡化，但事件從政治動員跨過臨界點後，已形成網路集體參與，蔣萬安真正危機，恐在大量負面互動可能帶來的「演算法後座力」。此次事件最大影響，可能是蔣萬安社群受眾結構被重新改寫，容易形成病毒式傳播。

對於遭指控網軍洗版，民進黨人士直言不可能，若要在深夜動員30萬網軍不只來不及，花費更是不菲；最重要的是，許多平時不談政治的第一線醫藥專業KOL，此次都主動站出來發聲。文化大學廣告系教授鈕則勳說，實務上不大可能在不到一天的時間內，就動員如此龐大的程度。

精華 FAQ

  • 因為該貼文在22小時內湧入逾50萬則留言，數量遠超常態，且留言出現規律、勻速等異常現象，讓外界懷疑背後有組織動員或網軍操作。

  • 他表示台灣只有2300萬人，卻曾有報導稱 Threads 上有9000多萬個台灣帳號，認為這是府院黨整體規模，還笑稱或許可申請金氏紀錄，讓世界看到台灣選舉文化。

  • 專家認為無法簡化成網軍或自然流量，但確實有不正常規律，且可能帶來演算法後座力；民進黨人士則否認網軍動員，並強調多位醫藥KOL是自發發聲。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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