批綠忘記照顧百姓 民進黨創黨元老許國泰：柯志恩值得託付

民進黨創黨元老、前立委許國泰為國民黨高雄市長候選人柯志恩助選，強調柯志恩信守承諾深耕高雄，是值得託付的人選。（圖／柯志恩競辦提供）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨創黨元老許國泰現身為柯志恩助選，批評民進黨背離照顧百姓初衷，並肯定柯志恩4年來深耕高雄、言行一致。

民進黨 創黨元老、前立委許國泰昨晚現身廟口開講，為國民黨高雄市長候選人柯志恩助選。許國泰表示，當前民進黨政府已忘記照顧百姓的初衷，4年來柯志恩遵守承諾深耕高雄，具備國際視野、實踐諾言，是最值得託付的市長候選人。

柯志恩「廟口音樂會」昨晚在旗山竹峰寺舉辦，國民黨高雄市議員林義迪及市議員參選人李振豪、葛姵瑩同台亮相爭取支持，前立委許國泰現身助講。 民進黨創黨元老、前立委許國泰（右二）為國民黨高雄市長候選人柯志恩助選，強調柯志恩信守承諾深耕高雄，是值得託付的人選。圖／柯志恩競辦提供

許國泰是民進黨前主席許信良的胞弟，早期黨外運動人士，曾參與民進黨創黨。他表示，民進黨創立初衷是為了照顧弱勢與基層百姓，如今已將理想拋諸腦後。此外，過去他當立委時，台灣與新加坡人均所得相去不遠，如今新加坡已躍升至全球前列，台灣卻長期停滯。

許國泰強調，4年前他幫柯志恩站台助講，她當時說不管有沒有選上，一定繼續深耕高雄，柯志恩實踐諾言，所以可以更加肯定，柯志恩是一個肯做事、能託付的優秀人才。

柯志恩指出，當年民進黨以「清廉、勤政、愛鄉土」理念得到許多台灣人肯定，但現在已經背離初衷，民進黨對於馬頭山垃圾、廢棄物堆積或美濃大峽谷如此嚴重的環境破壞視若無睹，清廉變成貪腐，旗山、美濃的好土被一車車載運出去賺取暴利，再以數不清的垃圾、廢棄物回填土地。 柯志恩「廟口音樂會」4日晚在旗山竹峰寺舉辦，熱情鄉親給予加油打氣。（圖／柯志恩競辦提供）

柯志恩強調，她的背後沒有大派系與豪華資源，全靠一步一腳印走入市場與鄉親面對面，她希望推動敬老卡點數提升至1千點、擴大使用範圍；重陽禮金大幅加碼、規畫補助65歲以上長輩免費接種皮蛇疫苗，以及提供一年48小時的「喘息券」補助給育兒及長照家庭。一定會全面振興大旗美與高雄東九區的產業與環境，讓「薪水漲上去、人才留下來、把環境變好、帶高雄拚向世界」。