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臉書被灌40萬留言破金氏世界紀錄？ 蔣萬安：讓世界看到台灣選舉文化

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留...
台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。台北市長蔣萬安被問是否團隊有刪留言？蔣回擊說，「幾十萬則留言要怎麽刪，我一直以來都是非常歡迎不同意見的交流。 」（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安臉書因毒品議題遭大量留言灌爆，他笑言可能申請金氏世界紀錄，同時強調反對毒品除罪化，呼籲市民在11月28日支持其立場。

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安3日晚臉書被留言洗版灌爆，15小時已經突破40萬則留言，媒體4日問蔣，有網友稱好像可以報金氏世界紀錄了？蔣萬安也笑稱，搞不好還真的可以申請，「讓世界看到台灣的選舉文化。」

蔣萬安4日下午出席教育後援會成立，對於毒品議題臉書被灌爆，蔣萬安說，任何理性的討論，我們都歡迎，並重申身為市長，他還是要再次強調「我堅決反對毒品除罪化」，並認為這個堅定的立場，希望所有的市民朋友，在11月28號可以一起站出來捍衛這樣的政策、立場與態度。

蔣也呼籲沈委員，放下毒品除罪化這樣的主張，蔣說，他相信雖然很多政策學習歐美，但是歐美不是什麼都可以學習，不適合在台北市推行，「國外的月亮並沒有比較圓」，不管是國外推行的「毒品注射室」、或「毒品除罪化」，他都認為非常不適合在台北來推行。

精華 FAQ

  • 他在3日晚間臉書遭網友以毒品議題大量留言洗版，短短15小時就突破40萬則，媒體形容幾乎被灌爆，也引發是否可申請金氏世界紀錄的討論。

  • 面對網友提到可能破紀錄，蔣萬安以輕鬆口吻回應，表示搞不好真的可以申請，並說希望透過這件事讓世界看到台灣的選舉文化。

  • 蔣萬安強調自己堅決反對毒品除罪化，認為歐美並非所有制度都適合照搬到台北，像毒品注射室與除罪化都不適合推行，並呼籲市民在11月28日一起捍衛這項立場。

蔣萬安

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