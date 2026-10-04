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蔣萬安談反毒臉書遭洗版 王鴻薇：青鳥只會勾起沈伯洋「大罷免」記憶

記者劉懿萱／台北即時報導
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國民黨立委王鴻薇。（聯合報系資料照）
國民黨立委王鴻薇。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安談反毒與校園安全後遭大量留言洗版，王鴻薇則指青鳥出征反而讓沈伯洋再被貼上大罷免標籤，並稱相關民調顯示蔣萬安形象受益。

台北市毒品議題攻防延燒。台北市長蔣萬安臉書發文強調禁止毒品進入校園、社區，點名沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩，卻遭超過43萬則留言洗版。國民黨立委王鴻薇說，青鳥用大量帳號出征蔣萬安的臉書，只會勾起中間選民回想起沈伯洋是「大罷免」的領袖記憶。

王鴻薇指出，沈伯洋主張要在社區中心發放毒品、針頭，合法化毒品的立場駭人聽聞，民進黨側翼、中央部會一級動員，想要全黨救一人，畢竟洋流染毒一屍數命。但偏激側翼青鳥選擇的方法，卻相當可笑，用大量帳號出征蔣萬安的臉書，甚至有些人把自己網軍程式公開在網路上，過去大罷免時各式熟面孔留言，把這幾個月沈伯洋包裝打回原形，達到讓中間選民回想沈伯洋是大罷免領袖記憶。

王鴻薇說，沈伯洋記者會引用的TPOC台灣議題研究中心資料顯示，青鳥側翼的出征對沈伯洋網路風向，不斷地重挫；青鳥出征鬍鬚張中，蔣萬安親自站出來聲援店家的動作，也愈容易被放進「反出征、挺商家」的框架中，鬍鬚張風波讓蔣萬安形象加分占44.27%居首，抵制店家就是政治出征則以40.51%緊追，兩者合計84.78%。

王鴻薇也表示，在狸貓換太子的議題中，26.07%認為蔣萬安「被攻擊過頭」，21.14%認為身世攻擊已超過選戰界線，且同一份數據表示，72.0%呈現改投或支持蔣萬安。青鳥側翼極端失控，當反對發放毒品發放針頭在社區，都會被人出征洗板，中間選民早就被嚇死了，沈伯洋的洋流艦隊，恐怕成為鐵達尼號，而且逃生艙已經被焊死。

精華 FAQ

  • 他在臉書強調禁止毒品進入校園與社區，並點名沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩，結果引發超過43萬則留言洗版，成為這波毒品議題攻防焦點。

  • 王鴻薇認為，大量帳號出征蔣萬安只會適得其反，不僅無法替沈伯洋解圍，還會讓中間選民重新想起沈伯洋與大罷免的連結，進一步強化負面印象。

  • 她引用TPOC資料稱，鬍鬚張事件中蔣萬安形象加分占44.27%，抵制店家是政治出征占40.51%；另在狸貓換太子議題中，72.0%呈現改投或支持蔣萬安。

蔣萬安 罷免 沈伯洋

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