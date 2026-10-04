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新北選戰／李四川板橋造勢湧逾2萬人 韓國瑜、黃國昌、蔣萬安力挺

記者張策黃子騰／新北即時報導
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李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時...
李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時響起加油聲。（記者張策／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李四川在板橋第一運動場舉辦大型造勢，吸引逾2萬名支持者到場，韓國瑜、黃國昌、蔣萬安等藍白政治人物接力力挺，場面熱烈。

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文等人都將到場力挺。今天天氣晴朗，活動開場前大批支持者就已湧入，擠滿板一會場，主持人現場宣布人數已突破2萬人，加油、歡呼聲不時響起，氣氛熱烈。

記者現場觀察，中午過後支持者便陸續抵達，一輛輛遊覽車接連駛來，載著大批民眾到場。場內隨處可見藍色「挺川」帽、競選旗幟及各議員參選人看板，從舞台前方到看台區都是人潮，支持者揮舞旗幟，只要有人帶頭喊口號，周遭民眾也跟著高喊「李四川加油」，為活動暖身。

現場除了國民黨支持者，也有不少民眾黨支持者到場，有人穿著民眾黨服飾、手持相關看板，在人群中高喊「挺川伯」。現場雖有不少中高齡支持者，也可見許多年輕面孔，部分年輕人三五成群到場，在人群中揮旗、拍照。

今天造勢助講陣容橫跨藍白，除韓國瑜、黃國昌、蔣萬安、侯友宜及鄭麗文外，南投縣長許淑華、前台北縣長周錫瑋也將到場，另有多名立委及議員參選人參與，最後由李四川登台懇託。

午後陽光露臉，板橋第一運動場內旗海隨風揮舞，支持者持續進場，主持人並在台上宣布現場已突破2萬人。隨著活動展開，歡呼及加油聲此起彼落，也替稍後藍白要角接力站台提前炒熱氣氛。

李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時...
李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時響起加油聲。（記者張策／攝影）

不少民眾黨支持者也到場力挺李四川，手持看板、身穿民眾黨服飾，高喊「挺川伯」。（記...
不少民眾黨支持者也到場力挺李四川，手持看板、身穿民眾黨服飾，高喊「挺川伯」。（記者張策／攝影）

李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時...
李四川「我們都挺李四川」大型造勢登場前，板橋第一運動場已湧入大批支持者，現場不時響起加油聲。（記者張策／攝影）

精華 FAQ

  • 活動在板橋第一運動場舉行，從中午後就有支持者陸續進場，遊覽車一輛接一輛抵達。主持人現場宣布，參與人數已突破2萬人，場內人潮相當壯觀。

  • 助講陣容橫跨藍白，包含立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文等人，另有許淑華、周錫瑋與多名立委議員參與。

  • 現場除了國民黨支持者，也有不少民眾黨支持者到場，能看到「挺川」帽、競選旗幟與看板。支持者高喊口號、揮舞旗幟，年輕人與中高齡群眾都不少，氣氛十分熱烈。

韓國瑜 李四川 蔣萬安

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