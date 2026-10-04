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港都選戰 雙柯喊下架新潮流 雙賴回嗆「不懂高雄人」

記者郭韋綺張議晨／高雄4日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）3日與民眾黨創黨主席柯文哲（右）「雙柯合體」掃街...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）3日與民眾黨創黨主席柯文哲（右）「雙柯合體」掃街拜票。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選戰藍綠白激烈交鋒，柯志恩與柯文哲、黃國昌合體喊下架新潮流；賴瑞隆則獲賴清德、蕭美琴與陳其邁助選，雙方互批對方不懂高雄。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨與民眾黨創黨主席柯文哲「藍白合」掃街，今再與民眾黨主席黃國昌合體。柯文哲稱「賴瑞隆太好打了」；柯志恩說，藍白合下架新潮流。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨有賴清德總統、副總統蕭美琴等人輔選，高雄市長陳其邁說，高雄曾碰到韓國瑜「愛情詐騙」，不能再選錯人。賴瑞隆回嗆雙柯「不懂高雄人」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）3日舉行百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）...
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）3日舉行百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）南下相挺。（記者劉學聖／攝影）

柯志恩、柯文哲昨早合體，陪民眾黨高雄唯一的議員參選人林于凱掃街，所到之處萬頭攢動，爭相握手合照。攤商送上發糕、雞腿等；有支持者送上香蕉，柯大方收下回「絕對是旗山香蕉」。

柯文哲說，2026選舉只有新北、高雄兩大戰場，民進黨攻破新北，國民黨主席鄭麗文就得下台，柯志恩拿下高雄，民進黨主席賴清德要換人；他觀察「賴瑞隆太好打了」，但高雄選戰太沉悶，柯志恩應該找黃國昌當競選總幹事，「讓黃把Ｄ槽的東西拿出來講一遍就好」。

網友酸柯文哲、柯志恩「這柯都一樣」，柯志恩說，兩人性別、政黨都不同，共同點是直率、務實，柯面對問題直接找解方，受到年輕人支持；藍白一定要團結合作，下架新潮流。柯文哲說，只要邀請，「客隨主便」，一定盡力配合。

賴瑞隆昨有綠營大咖助陣，蕭美琴二周前南下輔選，昨早偕賴到鹽埕教會參加感恩祝福祈禱會，凝聚教會力量助選。賴總統昨下午也二度到高雄挺賴，參加賴瑞隆百工百業後援會成立大會。

賴總統說，賴瑞隆當選後，中央、地方一起顧高雄，賴瑞隆民調差距已拉開，台北有「洋流」，高雄有「隆捲風」，呼籲市民支持；賴總統也感謝陳其邁，「如果每個縣市長都跟陳一樣，我就輕鬆了」。

陳其邁批評，立法院長韓國瑜競選高雄市長時，提出太平島挖石油、愛情摩天輪政策都落空，就像談戀愛的男女，一覺醒來驚覺碰到「愛情詐騙」，高雄浪費二年，不能再選錯人。賴瑞隆回擊柯文哲，選舉不是好不好打的問題，人民要看如何延續發展，「兩柯」不了解高雄人關心什麼。

精華 FAQ

  • 柯志恩與柯文哲、黃國昌接連合體掃街，公開主打藍白合作，訴求是團結在野力量、下架新潮流，並以此作為高雄選戰的主要攻防主軸。

  • 柯文哲認為高雄戰局沉悶，直言賴瑞隆「太好打了」，還建議柯志恩找黃國昌當競選總幹事，透過強力爆料炒熱選情並擴大攻勢。

  • 賴瑞隆反批柯文哲與柯志恩「不懂高雄人」，強調選舉重點不在誰好不好打，而在於如何延續高雄發展，並以綠營大咖助選展現整合力量。

黃國昌 陳其邁 韓國瑜

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