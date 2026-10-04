不甩政院 藍白拚老農津貼1.5萬10/23三讀

行政院提出修法、追加預算案，將老農津貼加碼至每人1萬元台幣，在野黨再加碼力拚老農津貼每人1萬5000元。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 面對2026地方大選，藍白擬在立院推動老農津貼每月1.5萬元版本，強勢超越政院1萬元提案，並計畫最快23日三讀通過，引發財源與執行爭議。

2026年地方大選將至，行政院編列追加預算欲發老農津貼1萬元(台幣，下同，約314美元)，並呼籲立法院盡速審議。據了解，國民黨立院黨團、民眾黨團已初步形成共識，不甩政院老農津貼加碼至1萬元主張，規畫最快於23日院會搶先通過1.5萬元版本，以趕在大選前兌現承諾，並要求政院依立院三讀修法編列預算。

行政院將老農津貼等社福預算納入今年度追加預算案，另外還將普發現金編列於明年總預算，呼籲立院盡速審理。對此，國民黨團出招將普發現金提高至兩萬、老農津貼提高至1.5萬元，強壓政院金額，將於院會闖關。藍營人士指出，待法案三讀送出立院後，行政院屆時若再度不副署，恐成在野黨反攻政院新戰場。

該人士分析，農民沒有一般受僱者的退休制度，老農津貼對許多農民而言，幾乎等同退休後的重要生活收入。中南部多為民進黨 執政縣市，執政黨難以阻擋，若行政院屆時再度不副署、不公告或不執行，將成為選戰相罵本。

現行老農津貼全額為每月8110元，符合資格者須年滿65歲、在國內設有戶籍，且申領時參加農保、農保年資合計15年以上，另設有排富條件。符合特定舊制資格、農保年資達6個月以上但未滿15年者，則可領半額4055元。

目前立法院有多個老農津貼版本，除行政院提出調高至每月1萬元的版本外，國民黨團、民眾黨團主張提高至1.5萬，民進黨立委王美惠等人則提出1.2萬元版本，上述版本均已逕付二讀、交付黨團協商。另外，朝野立委還提出8550至1.2萬元不等版本，目前均一讀付委中。

國民黨團、民眾黨團對老農津貼均主張1.5萬元，據了解，藍白已有初步共識，最快於25日院會通過1.5萬元版本。知情立委指出，因多位立委版本還在委員會，擬於16日院會先將版本抽出逕付二讀，再經國民黨團召集協商後，可望於23日、30日院會三讀闖關通過。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團已正式將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案列為本會期最優先推動的重大法案，全力推動老農津貼每月1.5萬元版本，並盡速完成三讀，呼籲民進黨別再對辛苦農民斤斤計較。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，行政院將老農津貼提高至1萬元的修法版本，必須等到立法院完成修法後，相關追加預算才能夠動支，不是追加預算通過就自動產生。行政院把論述簡化成，「追加預算不通過，就是藍白擋老農津貼」，這是一個選舉情緒勒索。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，民進黨團支持提高老農的經濟保障，但1.5萬元涉及多少新增經費、財源如何支應，以及未來能否穩定持續，都應該完整試算、公開討論。