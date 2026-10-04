我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

黑白集／交通部連答案都抄錯 想減少交通傷亡？鼓勵變相搶錢？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
交通部長陳世凱。(本報資料照片)
交通部長陳世凱。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

交通部擬將交通罰鍰全數專款專用，引發外界質疑其可能變相鼓勵增開罰單，與民眾黨公投原意及減少交通死傷的目標不符。

眼看年底選舉將屆，交通部大轉彎預告修法，要將地方政府分配到的交通罰鍰全數「專款專用、改善交通」。看似順應民意抄在野黨公投提案，卻又潛藏「增開罰單」的灰色空間，可謂「連答案都抄錯」。

根據統計，2022年全國交通罰單約1500萬件，交通死傷50萬人；去年罰單1600餘萬件，交通死傷卻近54萬人，但罰鍰僅12趴提撥為交通執法與交通安全改善經費，顯然多開罰單更像是變相加稅，而非為減少交通死傷。無怪乎當初民眾黨發起「罰款專款專用」公投會喚起民眾共鳴。

但交通部長陳世凱4月面對立委質詢，卻說「提高到30趴就好」；中選會八月更直接沒收公投案。眼看民意反彈未減，交通部率先轉身搶功，預告修法「百分百專款專用」；民眾黨隨即製作文宣，大酸交通部「抄人上線」。

其實對比公投提案與修法內容，即可發現其中隱藏貓膩：公投提案是將罰鍰全數用於改善道安及補貼大眾運輸，交通部修法卻讓罰鍰可用於添購增加罰單的科技執法設備，屆時可能的結果就是，罰單大量增加，民眾擴大失血，交通傷亡未減。

台灣一年逾50萬人的交通死傷，是民眾難撫之痛。但從敷衍、阻擋，到抄襲公投提案作大內宣，賴政府到底是想減少交通傷亡，或鼓勵變相搶錢？(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 核心是把地方政府分配到的交通罰鍰改為百分百專款專用，用於交通改善相關支出。表面上呼應民意，但也被批評留下擴大罰單與執法收入的空間。

  • 因為修法版本允許罰鍰用來添購科技執法設備，等於可能增加取締能力與開單數量。作者認為，若罰單持續上升，未必能真正降低交通死傷，反而像變相加稅。

  • 公投主張把罰鍰全數用於改善道安並補貼大眾運輸；交通部修法則把用途擴及科技執法設備。文章批評前者聚焦安全與運輸，後者卻可能導向更多罰單。

公投 民眾黨 罰單

上一則

沈伯洋找蔣萬安辯論 殷瑋：社區中心發毒品要「洋逃」到何時？

下一則

新聞眼╱朝野競相喊價搶選票 誰理財政黑洞

延伸閱讀

台中秋連假塞爆惹民怨 交長道歉點名高鐵檢討

台中秋連假塞爆惹民怨 交長道歉點名高鐵檢討

海灣大橋加強公車專用道執法 違規罰490元

海灣大橋加強公車專用道執法 違規罰490元
新聞眼/「沒有旅客滯留」 交長把底線當成果

新聞眼/「沒有旅客滯留」 交長把底線當成果
選舉效應 立院29日開議朝野加碼老農津貼盼速通過

選舉效應 立院29日開議朝野加碼老農津貼盼速通過

熱門新聞

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開