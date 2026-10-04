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新聞眼╱朝野競相喊價搶選票 誰理財政黑洞

記者 蔡晉宇
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立法院陸續通過2026年度軍購特別預算，2026年度公務預算仍待黨團協商和二三讀...
立法院陸續通過2026年度軍購特別預算，2026年度公務預算仍待黨團協商和二三讀程序；下半年仍將審議2027年度總預算，如何看好預算荷包，行政和立法部門間還有一連串周旋。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

地方選舉逼近，朝野立委競相加碼老農津貼爭取選票，導致支出暴增並擠壓農業預算，文中呼籲回歸整體政策規劃。

隨著今年地方選舉的腳步逼近，立法院朝野再度上演熟悉的撒錢大戲，目前每月8110元(台幣，下同，約255美元)的老農津貼，朝野立委爭相加碼並力拚選前過關。立委表面上是體恤農民辛勞和對抗通膨，實則拿納稅人的錢大搶老農選票，老農津貼終究還是淪為年底選戰提款機。

立法院每一屆均有老農津貼加碼版本，今年因政院帶頭提高至1萬元，朝野立委版本開始瘋狂飆漲。若以在野黨版本的1.5萬元計算，整體老農津貼支出即接近936億元，逼近農業部年度預算的五成，大大排擠農業科技研發或產業升級的經費。

朝野共推福國利民法案，本是全民之福。但是當朝野立委提案都是討好選民政策，公共政策將難以理性討論，甚至淪為政治口水的相罵本，例如同樣是增加社會福利支出，行政院的方案被綠營包裝成「照顧人民」，在野黨的版本卻被批評是「大撒幣」；反之，在野黨看待行政院的法案，也是如此。

諷刺的是，近年不乏有老農津貼應「逐步走向落日」的理性討論聲音，但是多年來，老農津貼金額卻是逆向不斷加碼、受益對象持續擴張，導致支出節節升高，影響國家財政甚鉅。

專家學者多次呼籲應將老農津貼與農退儲金整併討論，但立委競相喊價時，與其說是救農業，不如說是搶選票。真正負責任的照顧，是把老農津貼、農退儲金與農業人口結構放在同一張政策藍圖中，否則今天討好選票，留下的卻是難以收拾的財政黑洞。

精華 FAQ

  • 文章批評朝野立委為了地方選舉競相提高老農津貼，把政策當成搶票工具，表面是照顧農民，實際上卻可能加重財政負擔。

  • 若依在野黨版本提高到1.5萬元，整體老農津貼支出將接近936億元，幾乎吃掉農業部年度預算的一半，進一步排擠農業科技與產業升級經費。

  • 作者主張應把老農津貼、農退儲金與農業人口結構放在同一張政策藍圖中通盤檢討，避免各自喊價，只顧選票而留下難以收拾的財政黑洞。

農業部

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