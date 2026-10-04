卓榮泰議場秀沈伯洋文宣 藍委檢舉違反選罷法

行政院長卓榮泰在立法院備詢期間，展示民進黨台北市長參選人沈伯洋競選「船員證」，並由其競選總幹事吳思瑤拍攝公開宣傳。(取材自吳思瑤臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 卓榮泰在立法院議場展示沈伯洋文宣引爆藍白批評違反行政中立，雙方並就法條適用與議場規範激烈攻防。

行政院長卓榮泰 昨在立法院議場秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋 的競選文宣「船員證」，遭在野黨質疑違反行政中立。台北市長蔣萬安 昨批評，「民進黨的政務官，選舉大於治國」；沈伯洋則說，拜託看清楚法條，在野黨引用的法條是在規範機關。

對於國民黨立委王鴻薇檢舉卓榮泰違反選罷法，卓榮泰表示，看法律該怎麼做，一切依法處理。不過他強調，那不是公開展示，是個別立委要和他照相。他還對記者表示，那是手機封面，希望更多人來加入。面對記者追問，卓還意有所指地說看哪天可以（把桌面）改成甘蔗，暗諷台北市長蔣萬安日前傳出忘記帶走廟方送的甘蔗一事。

立法院法制局前局長陳清雲表示，已違反立法院議場規則第15條，議場只提供立法院開會用途的規定，期待政黨自我節制，共同維護國會議場的莊嚴，避免議場淪為政黨競選場所。民主文教基金會董事長桂宏誠則呼籲，立法院長韓國瑜應該出面管理。

蔣萬安批評，民進黨助選大於一切，所以是否違法、違憲，行政院都自己解釋、自己認定。行政權凌駕司法、霸凌立法，希望所有民眾睜大眼睛，用手中選票，「向卓榮泰、賴清德說不」。

沈伯洋昨出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前回應，「今天是佩玲議員競總成立，不想在這邊上課」，拜託他們要看清楚法條，他們所引用的法條是在規範機關，他們搞清楚就好。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，卓榮泰是全國最高行政機關首長，法律要求基層公務員不能利用行政資源助選，為何行政院長反而可以帶頭做壞示範？上樑自己帶頭踩線，要下面幾十萬公務員怎麼嚴守行政中立？

國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰此舉違反行政中立，不論是不是休息時間，立法院議場是公開場合，不是私人場合，若是去後面休息室秀就沒有人會管，但在公開場合刻意秀出，就是公然替沈伯洋宣傳造勢。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表示，議場不是造勢場，卓榮泰已經為全國公務員做出最差的示範。

民進黨立委王世堅表示，立院剛開議，藍白端「一些前菜」要來羞辱卓榮泰。民進黨團副幹事長陳培瑜反酸，看到「一張手機桌布、一首歌曲」不用這麼緊張，「真正耽誤國政的，是該審的預算不審」。