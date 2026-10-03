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禿子、漢子、燕子齊站台 侯友宜誇江啟臣：世界的眼光

記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
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禿子、漢子、燕子久違合體，替國民黨台中市長參選人江啟臣（前左三）站台。(記者陳敬...
禿子、漢子、燕子久違合體，替國民黨台中市長參選人江啟臣（前左三）站台。(記者陳敬丰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

江啟臣成立競選總部，邀來韓國瑜、盧秀燕與侯友宜合體站台，侯友宜盛讚他具國際視野與市政規劃能力，能帶動台中、中部乃至全台共好。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，請來「禿子、漢子、燕子」助陣，這也是2018年席捲全台的藍營三明星今年選舉首次合體。「漢子」侯友宜讚江擁有世界的眼光，不只能帶領台中進步，更能帶動中部甚至全台灣共榮共好。

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜上午10時半許，陪同江啟臣，由海龍蛙兵舉旗開路，一起大進場，三子久違合體，瞬間點燃現場氣氛，支持者忘情大喊韓、侯與盧的名字，也不忘高呼「江啟臣凍蒜」。

侯友宜第一個致詞，表示今天來台中，代表台中要起飛，江啟臣是他的老朋友，也是新北市的女婿，身為新北市長當然要來幫江站台，助江高票當選。

侯友宜認為，台中跟新北很像，都有29個行政區，新北友403萬人，台中也有286萬人，同樣有山有海；過去幾年，盧秀燕為台中打下扎實基礎，現在江啟臣提出「20分鐘生活圈、五大生活區域」政見，跟新北市的「四大核心」政見不謀而合，2個都市都會愈來愈好。

侯友宜說，他還看到江啟臣提出的五大面向、100條新政，從交通、產業，到醫療、長照、文教與永續，與大都市的成長轉型完全相關，這就是江的眼光；江與自己一樣是菜市場長大，完全能夠了解辛苦人的心情，人民的小事，就是他們的大事。

侯友宜回憶，江啟臣常說，「要超越盧秀燕市長不簡單，但要有信心，不是要打敗別人，是要不斷超越自己」；江的國防外交世界觀非常讚，常提及美國與世界其他各國，不只要結合中部7縣市共榮共好，還要創造世界核心，用世界的眼光帶領台中進步。

侯友宜強調，他常說「北北桃要好、新北要好」，因此北北基桃、中部7縣市共榮共好，加上南部的縣市，大家齊心協力，讓中華民國台灣從中部往四面八方共好，就要靠江啟臣。

「漢子」新北市長侯友宜（前左）表示，江啟臣擁有世界的眼光，不只能帶領台中進步，更...
「漢子」新北市長侯友宜（前左）表示，江啟臣擁有世界的眼光，不只能帶領台中進步，更能帶動中部甚至全台灣共榮共好。(記者陳敬丰／攝影)

三子陪同江啟臣大進場，瞬間點燃全場熱情。(記者陳敬丰／攝影)
三子陪同江啟臣大進場，瞬間點燃全場熱情。(記者陳敬丰／攝影)

精華 FAQ

  • 活動邀來立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜同台，形成2018年藍營知名的「禿子、漢子、燕子」再度合體，為江啟臣造勢，現場氣氛十分熱烈。

  • 侯友宜表示，江啟臣不只看重台中建設，也有世界的眼光，提出的政見涵蓋交通、產業、醫療、長照與文教永續，能帶領台中進步，並進一步帶動中部與全台共榮。

  • 侯友宜提到江啟臣主打「20分鐘生活圈、五大生活區域」以及五大面向、100條新政，內容涵蓋交通、產業、醫療、長照、文教與永續，目標是推動台中整體轉型升級。

江啟臣 韓國瑜 盧秀燕

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