我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

沈伯洋曾說毒品如藥品 蔣萬安反問蘇巧慧「支持發毒品跟針筒？」

記者楊正海林佳彣／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安（右二）3日站台議員張斯綱（右）競選總部成立活動。（記者邱德祥／攝...
台北市長蔣萬安（右二）3日站台議員張斯綱（右）競選總部成立活動。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與沈伯洋圍繞反毒政策隔空交火，前者質疑其曾以毒品類比藥物、主張發放針筒，後者則反批對方扭曲學術研究並邀辯論。

首都之戰掀熱議，藍營猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋反毒立場，市長蔣萬安昨說，不要拿反毒開玩笑，應該問民進黨新北市長參選人蘇巧慧，是否也支持沈伯洋主張發毒品跟針筒？沈伯洋昨稱蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川，惡意製造恐慌，下戰帖要跟兩人辯論毒品政策。

沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，藍營質疑核心思想實為「毒品除罪化」。蔣萬安、沈伯洋昨都行程滿檔，分別幫北市藍綠小雞競選總部成立站台，也隔空交鋒反毒政策。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右起）和台北市長參選人沈伯洋現身三峽清水祖師廟。（記...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右起）和台北市長參選人沈伯洋現身三峽清水祖師廟。（記者黃義書／攝影）

蔣萬安表示，毒品氾濫的問題不只是市政議題，造成包括毒駕、走私，甚至許多的家庭家破人亡，這早就已經是國安層級的議題，他非常驚訝沈伯洋居然把毒品類比成藥物，甚至把吸毒跟喜歡模型做一個比喻，這是完全不能相提並論的事情，難道ACG的愛好者可以接受嗎？

蔣萬安表示，不要模糊毒品跟其他事物的界線，毒品就是紅線，碰都不能碰，它不是煙、不是酒、不是收藏愛好，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

蔣萬安還說，他跟李四川也同樣對於校園毒品防治，非常地關注。剛好民進黨兩位參選人昨天同台，應該問一下蘇巧慧，是不是也支持沈伯洋主張在社區設置專屬的中心，來發放毒品跟針頭？相較選舉，「我認為市民更關心這個」。

沈伯洋指出，他一直在提，要怎麼杜絕校園毒品、讓校園不要出現毒品，這是他一貫的政策。如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，「放馬過來，我最喜歡討論這件事情。」

沈伯洋說，蔣萬安、李四川惡意製造恐慌，毒品要不要防治？要不要揪出毒癮者？有一個作法叫針頭交換和美沙冬治療計畫，最早做的城市是台北市，當時市長是馬英九。蔣萬安和李四川不討論市政就算了，把他十幾年前介紹這些政策的文章拿來製造恐慌？

他的建議是，「我可以一次跟你們兩個人辯論毒品政策，現在開始，隨時都可以，十分鐘以後都沒問題。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右起）和台北市長參選人沈伯洋現身三峽清水祖師廟。（記...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右起）和台北市長參選人沈伯洋現身三峽清水祖師廟。（記者黃義書／攝影）

精華 FAQ

  • 蔣萬安認為沈伯洋曾把毒品類比成藥物，甚至提到發放毒品與針筒，這會模糊毒品紅線。他強調毒品氾濫已是國安議題，不該拿反毒開玩笑。

  • 蔣萬安表示，既然民進黨陣營高度關注相關議題，就應問蘇巧慧是否也支持沈伯洋提過的社區中心發放毒品和針筒，藉此凸顯他認為的政策風險。

  • 沈伯洋說自己長期主張的是校園毒品防治與戒治政策，並指蔣萬安、李四川是在惡意製造恐慌。他還提到針頭交換與美沙冬計畫，強調願意隨時公開辯論。

沈伯洋 蔣萬安 李四川

上一則

卓榮泰議場秀沈伯洋文宣 藍委檢舉違反選罷法

下一則

成功嶺新兵不睡覺 被抬回房隔天還賴床 因違抗命令遭訴

延伸閱讀

沈伯洋提反毒政見 蔣萬安稱勿拿美沙冬遮掩引網路熱議

沈伯洋提反毒政見 蔣萬安稱勿拿美沙冬遮掩引網路熱議
蔣萬安稱反毒沒有模糊空間「臉書被洗版」沈伯洋嗆汙名化第一線

蔣萬安稱反毒沒有模糊空間「臉書被洗版」沈伯洋嗆汙名化第一線
北高串連 蔣萬安沈伯洋南台拚場燒熱選情

北高串連 蔣萬安沈伯洋南台拚場燒熱選情
北市選戰／陸戰廝殺 萬安旋風對洋流 宮廟拚人氣

北市選戰／陸戰廝殺 萬安旋風對洋流 宮廟拚人氣

熱門新聞

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開