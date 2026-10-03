新北市長選戰 關鍵130萬票 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉

新莊是新北市人口第二大行政區，政治版圖偏綠，不過國民黨議長蔣根煌（中）在此扎根實力穩固，助藍營新北市長參選人李四川（右）攻城掠地。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 2026新北市長選戰被視為全台最關鍵戰役，勝負將取決於板橋、新莊與土樹三鶯等3大票倉的130萬張選票，藍綠正圍繞各自優勢區全力搶攻。

新北市長選戰堪稱2026最關鍵戰役，攸關逾400萬人口的全台第一大城，藍綠各有鐵票區，誰能入主新北市府，將直接左右2028總統大選的選票流向。從歷年投票傾向分析，新北勝負關鍵將由板橋、新莊與土樹三鶯逾130萬張選票決定。

綜合過去12年來新北歷次總統和市長選舉，藍營鐵票區在新店、中永和，綠營根據地在三重、蘆洲，其餘各區藍綠各有優勢，但沒穩贏的把握。

板橋是新北最大票倉，人口逾54.7萬，10年來投票傾向呈「總統偏綠、市長偏藍、立委五五波」。民進黨 蘇巧慧、國民黨李四川 首場大型活動都在板橋，李四川明天邀立法院長韓國瑜 挾「韓流」在板橋造勢。

新北選戰幾乎是「得板橋者得新北」，只有2010年蔡英文、2014年游錫堃選新北市長，2人贏板橋卻輸新北；2018年、2022年侯友宜在板橋大勝對手蘇貞昌2萬多票、林佳龍5萬多票，全市得票也告捷；凸顯板橋人的政黨忠誠度極不固定。

李四川家住板橋，出身技術幕僚，個性溫和木訥，7月首場市場拜票行程，攤商見他紛紛揮手喊「川伯凍蒜」，支持者蜂擁上前握手，粽子、蘿蔔、鳳梨應接不暇。

蘇巧慧（中）大本營在樹林、鶯歌與新莊，她長期經營「水獺媽媽」形象。圖為蘇巧慧在板橋舉辦競選總部成立大會板橋競總成立大會，賴清德總統（左）、前總統蔡英文（右）同台相挺。（本報資料照片）

蘇巧慧大本營在樹林、鶯歌與新莊，她長期經營「水獺媽媽」形象，常走進人群，尤其在親子活動上，她會唱歌、帶動話題，吸引年輕爸媽靠近，跟孩子也打成一片。

從板橋跨過大漢溪，新莊人口42萬，屬新北第二大行政區，政治傾向偏綠。近3屆總統和立委選舉綠大於藍，市長及議員選戰則藍大於綠。藍綠在新莊拚陸戰，國民黨議長蔣根煌、民進黨立委吳秉叡為操盤手。

和李四川共組「金蘭會」的蔣根煌直言，「李四川最大優勢是敵人少」，他選戰起步晚，但廣結善緣，很多人樂於抬轎。蔣分析，要複製侯友宜新北29區「翻藍」的高標不容易，新莊「小輸為贏」。

吳秉叡是蘇系立委大師兄，已連任3屆，地方議員、里長也「染綠」。吳秉叡說，兩軍戰情緊繃，蘇貞昌2001年連任台北縣長時，新莊贏2萬8000多票，這次新莊至少贏2萬8。

土城、樹林、三峽、鶯歌逾62萬人，蘇巧慧立委大本營在樹林、鶯歌，而土城、三峽則是正國會立委吳琪銘地盤。綠營長期經營，總統和立委選舉時偏綠，但選民結構並非「鐵綠」，市長和議員選舉則偏藍，有搖擺特色。

隨都市擴張、造鎮計畫與土地重畫，土樹三鶯吸引外來移民，侯友宜執政八年推動捷運三鶯線、新北美術館等，都讓市民有感。

國民黨發言人、議員呂家愷指出，蘇巧慧參選跑遍新北，本命區出現空隙，李四川趁機切入，加上侯友宜政績牌，有機會反超。民進黨議員廖宜琨說，蘇巧慧是鄰家女孩，地方上有「自己人拚市長」的期待感，李四川跟新北已脫節，短時間很難拉近。