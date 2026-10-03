新北市長選戰 關鍵130萬票 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉
2026新北市長選戰被視為全台最關鍵戰役，勝負將取決於板橋、新莊與土樹三鶯等3大票倉的130萬張選票，藍綠正圍繞各自優勢區全力搶攻。
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2026新北市長選戰被視為全台最關鍵戰役，勝負將取決於板橋、新莊與土樹三鶯等3大票倉的130萬張選票，藍綠正圍繞各自優勢區全力搶攻。
新北市長選戰堪稱2026最關鍵戰役，攸關逾400萬人口的全台第一大城，藍綠各有鐵票區，誰能入主新北市府，將直接左右2028總統大選的選票流向。從歷年投票傾向分析，新北勝負關鍵將由板橋、新莊與土樹三鶯逾130萬張選票決定。
綜合過去12年來新北歷次總統和市長選舉，藍營鐵票區在新店、中永和，綠營根據地在三重、蘆洲，其餘各區藍綠各有優勢，但沒穩贏的把握。
板橋是新北最大票倉，人口逾54.7萬，10年來投票傾向呈「總統偏綠、市長偏藍、立委五五波」。民進黨蘇巧慧、國民黨李四川首場大型活動都在板橋，李四川明天邀立法院長韓國瑜挾「韓流」在板橋造勢。
新北選戰幾乎是「得板橋者得新北」，只有2010年蔡英文、2014年游錫堃選新北市長，2人贏板橋卻輸新北；2018年、2022年侯友宜在板橋大勝對手蘇貞昌2萬多票、林佳龍5萬多票，全市得票也告捷；凸顯板橋人的政黨忠誠度極不固定。
李四川家住板橋，出身技術幕僚，個性溫和木訥，7月首場市場拜票行程，攤商見他紛紛揮手喊「川伯凍蒜」，支持者蜂擁上前握手，粽子、蘿蔔、鳳梨應接不暇。
蘇巧慧大本營在樹林、鶯歌與新莊，她長期經營「水獺媽媽」形象，常走進人群，尤其在親子活動上，她會唱歌、帶動話題，吸引年輕爸媽靠近，跟孩子也打成一片。
從板橋跨過大漢溪，新莊人口42萬，屬新北第二大行政區，政治傾向偏綠。近3屆總統和立委選舉綠大於藍，市長及議員選戰則藍大於綠。藍綠在新莊拚陸戰，國民黨議長蔣根煌、民進黨立委吳秉叡為操盤手。
和李四川共組「金蘭會」的蔣根煌直言，「李四川最大優勢是敵人少」，他選戰起步晚，但廣結善緣，很多人樂於抬轎。蔣分析，要複製侯友宜新北29區「翻藍」的高標不容易，新莊「小輸為贏」。
吳秉叡是蘇系立委大師兄，已連任3屆，地方議員、里長也「染綠」。吳秉叡說，兩軍戰情緊繃，蘇貞昌2001年連任台北縣長時，新莊贏2萬8000多票，這次新莊至少贏2萬8。
土城、樹林、三峽、鶯歌逾62萬人，蘇巧慧立委大本營在樹林、鶯歌，而土城、三峽則是正國會立委吳琪銘地盤。綠營長期經營，總統和立委選舉時偏綠，但選民結構並非「鐵綠」，市長和議員選舉則偏藍，有搖擺特色。
隨都市擴張、造鎮計畫與土地重畫，土樹三鶯吸引外來移民，侯友宜執政八年推動捷運三鶯線、新北美術館等，都讓市民有感。
國民黨發言人、議員呂家愷指出，蘇巧慧參選跑遍新北，本命區出現空隙，李四川趁機切入，加上侯友宜政績牌，有機會反超。民進黨議員廖宜琨說，蘇巧慧是鄰家女孩，地方上有「自己人拚市長」的期待感，李四川跟新北已脫節，短時間很難拉近。
報導指出，新北市長選戰的勝負將主要由板橋、新莊與土樹三鶯3大票倉決定，合計超過130萬張選票，誰能在這些區域取得優勢，誰就更有機會入主新北市府。 因為板橋人口超過54.7萬，是新北最大票倉，且投票傾向長期不固定，常出現總統偏綠、市長偏藍的情況，歷次選舉都曾左右最終勝負。 李四川主打人和、溫和形象與侯友宜政績，並借助韓國瑜造勢；蘇巧慧則倚重在樹林、鶯歌、新莊的長期經營，以及親子活動中的親民、鄰家女孩形象。
精華 FAQ
報導指出，新北市長選戰的勝負將主要由板橋、新莊與土樹三鶯3大票倉決定，合計超過130萬張選票，誰能在這些區域取得優勢，誰就更有機會入主新北市府。
因為板橋人口超過54.7萬，是新北最大票倉，且投票傾向長期不固定，常出現總統偏綠、市長偏藍的情況，歷次選舉都曾左右最終勝負。
李四川主打人和、溫和形象與侯友宜政績，並借助韓國瑜造勢；蘇巧慧則倚重在樹林、鶯歌、新莊的長期經營，以及親子活動中的親民、鄰家女孩形象。
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