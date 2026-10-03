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前主計長挺普發2萬：超徵稅收支應不舉債 符合政院3前提

記者屈彥辰／台北3日電
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行政院前主計長韋伯韜指出，民眾對普發現金高度期待，行政院的三個前提與國民黨的主張...
行政院前主計長韋伯韜指出，民眾對普發現金高度期待，行政院的三個前提與國民黨的主張毫無衝突。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

前主計長韋伯韜主張以今年超徵稅收普發2萬，認為不增實質舉債且不排擠社福，並批評政府補貼與預算配置不合理。

行政院表示，普發現金必須「不增加實質舉債、不排擠社福、程序合法合憲」。對此，前主計長韋伯韜昨日於國民黨網路單元「主委戰情室」中指出，大家對普發現金高度期待，行政院的三個前提與國民黨的主張毫無衝突，國民黨主張普發2萬（台幣，下同）是以今年預估稅收超徵的1兆元中支應，不涉及舉債，更不可能排擠到社福預算。

韋伯韜表示，目前30歲以下的年輕人月薪中位數是3萬1000元，全體受雇人員中位數是3萬9000元，北市房價跟所得比高達15倍，新北市12倍，全台平均10.5倍，年輕人在經濟壓力下不想結婚生小孩，是重大的國安問題。年輕人煩惱未來的收入、工作、房子、婚姻在哪裡，大家對普發現金高度期待。

韋伯韜強調，行政院的三個前提與國民黨的主張毫無衝突，政院說不應增加實質舉債，但根本沒有實質舉債，今年前8個月稅收超徵6100億，還有4個月預估超徵3050億，1兆中拿4600億元普發現金，行政院還有5、6000億可追加預算使用，尤其現在傳統產業一片哀嚎，飯店旅館沒有遊客，政府應該給全民一點補貼，更何況這本來就是來自大家的稅收。

對於明年總預算尚未通過，行政院已送追加預算，韋伯韜表示，「應該先撤回，然後再補送」。2023年普發6000元時，當時很多人期望是1萬元，行政院先前的版本為8000元，最後為何是6000元？行政院說是要拿500億貼補台電的虧損，但拿原本要普發的錢去貼補用電用油的人，作法完全不符合使用者付費原則。普發現金就是要讓全民真正受到照顧。

對於追加預算6000億中，補貼中油台電共4000多億，社福僅占200多億，韋伯韜質疑，社福才占6000億追加預算中的2百多億，政院卻批評普發現金影響社會福利預算，且社福預算中還包括調高老農津貼，並追溯到7月1日，是政院「真正使壞心思」，「若預算沒有通過，7月到12月的錢就沒有了」，但目前追加預算連審都還沒審，更不會有人去動這200多億社福預算，社福預算一分錢都不會少。

精華 FAQ

  • 他認為普發2萬可直接由今年超徵稅收支應，不會增加實質舉債，也不會壓縮社福預算，因此與行政院提出的三個前提並無衝突。

  • 韋伯韜指出，今年前8個月已超徵6100億，全年估再超徵3050億，合計約1兆元；若拿4600億元普發，仍可保留5,6000億供追加預算運用。

  • 他批評追加預算中補貼中油台電逾4000億、社福僅200多億，卻反過來指普發會排擠社福，認為社福預算不會因此減少，政府說法不合理。

國民黨 稅收

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