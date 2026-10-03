我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫凶

記者楊德宜／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大前校長管中閔在臉書發文，指蘇巧慧「就是當年迫害我的幫凶之一」。（本報資料照片...
台大前校長管中閔在臉書發文，指蘇巧慧「就是當年迫害我的幫凶之一」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

管中閔聲援張淑娟，指控蘇巧慧曾在論文抄襲爭議中扮演幫凶；李四川也要求蘇巧慧說明，是否同意周玉蔻的抹黑做法。

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫凶」。台大前校長管中閔昨天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」、「她就是當年迫害我的幫凶之一」。

管中閔表示，看到張淑娟在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用汙衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙（及其幫凶），何以還無辜的受害人一點公道？

「對於張女士所受的傷害，我感同身受。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫凶」。管中閔表示，2018年蘇巧慧參加張廖萬堅的記者會，「荒謬地汙衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫凶之一」。張廖萬堅在記者會後被人在PTT舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言；更荒謬的是，張廖萬堅落選立委後，居然出任教育部次長。

「蘇巧慧對於她為虎作倀的幫凶行為，才需要出面直球對決」。管中閔並對綠營支持者嗆聲，「側翼青鳥不要來我版上戰論文；那是已經過台大和教育部認證過的汙衊」。

國民黨新北市長參選人李四川在競總親子友善空間開箱暨性別政策發布活動，媒體詢問針對張淑娟被抹黑事件，當年蘇巧慧在節目上面說應要直球對決，跟社會說明清楚，但蘇神隱兩天又說不評論個人的隱私。對此，李四川表示，針對張淑娟這一件事，他想問一問蘇巧慧委員「同意周玉蔻這樣的做法嗎?」。

精華 FAQ

  • 他看到張淑娟因名譽受損而崩潰痛哭，認為抹黑、造謠與誹謗會嚴重毀損他人名譽，因此呼籲應嚴懲加害者及其幫凶，還受害人公道。

  • 管中閔表示，蘇巧慧曾在2018年參與張廖萬堅的記者會，並對他做出論文抄襲的汙衊，因此認定她是當年迫害他的幫凶之一。

  • 李四川在活動上表示，針對張淑娟遭抹黑事件，想問蘇巧慧是否同意周玉蔻的做法，並質疑她先前喊話要直球對決，卻又對事件保持沉默。

管中閔 台大 民進黨

上一則

名古屋亞運/教練「突然的靈感」 換棒次 台反曲弓男團射銅

下一則

前主計長挺普發2萬：超徵稅收支應不舉債 符合政院3前提

延伸閱讀

蘇巧慧喊直球對決 張淑娟案幫凶？李四川競辦：應道歉

蘇巧慧喊直球對決 張淑娟案幫凶？李四川競辦：應道歉
滾床單烏龍爆料 周玉蔻蔡玉真輕判 張淑娟跪求高院還公道

滾床單烏龍爆料 周玉蔻蔡玉真輕判 張淑娟跪求高院還公道
周玉蔻烏龍爆張淑娟「晶華滾床單」 2審輕判9月仍要坐牢

周玉蔻烏龍爆張淑娟「晶華滾床單」 2審輕判9月仍要坐牢
內參民調遭質疑 李四川競辦：綠營抹黑又翻車

內參民調遭質疑 李四川競辦：綠營抹黑又翻車

熱門新聞

張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味