管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫凶

台大前校長管中閔在臉書發文，指蘇巧慧「就是當年迫害我的幫凶之一」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 管中閔聲援張淑娟，指控蘇巧慧曾在論文抄襲爭議中扮演幫凶；李四川也要求蘇巧慧說明，是否同意周玉蔻的抹黑做法。

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨 新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫凶」。台大 前校長管中閔 昨天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」、「她就是當年迫害我的幫凶之一」。

管中閔表示，看到張淑娟在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用汙衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙（及其幫凶），何以還無辜的受害人一點公道？

「對於張女士所受的傷害，我感同身受。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫凶」。管中閔表示，2018年蘇巧慧參加張廖萬堅的記者會，「荒謬地汙衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫凶之一」。張廖萬堅在記者會後被人在PTT舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言；更荒謬的是，張廖萬堅落選立委後，居然出任教育部次長。

「蘇巧慧對於她為虎作倀的幫凶行為，才需要出面直球對決」。管中閔並對綠營支持者嗆聲，「側翼青鳥不要來我版上戰論文；那是已經過台大和教育部認證過的汙衊」。

國民黨新北市長參選人李四川在競總親子友善空間開箱暨性別政策發布活動，媒體詢問針對張淑娟被抹黑事件，當年蘇巧慧在節目上面說應要直球對決，跟社會說明清楚，但蘇神隱兩天又說不評論個人的隱私。對此，李四川表示，針對張淑娟這一件事，他想問一問蘇巧慧委員「同意周玉蔻這樣的做法嗎?」。