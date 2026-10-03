新聞評論／2.3分的失格教長 能用百億AI預算搶救？

教育施政被打2.37低分，教育部長鄭英耀致信教師，細數自己「科技賦能、提高加給」等政績。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 基層教師以2.37分痛批教育施政失靈，要求改革校事會議與保障離線權，卻不滿政府以117億AI計畫取代制度修補，恐加重第一線負擔。

台灣教師產業工會在教師節前夕公布一份民調，在滿分10分的評比中，基層教師對政府過去一年的教育施政，只打了2.37分的成績。輿論壓力隨即導向教育部長鄭英耀，譏稱他為「2.37分部長」，認為這是個「死當」分數。對此，鄭英耀則發表「給教師的一封信」，細數自己「科技賦能、提高加給」等政績，作為反駁。這樣的回應，顯然只會加深教師的怨怒。

2.37分是個難以想像的數字，它透露的不僅是滿滿的失望，更是近乎「心死」的地步，根本不再懷有期待。不止如此，「教育部長下台」更名列基層教師最希望收到的「教師節禮物」願望清單的第3名，可見鄭英耀在教師心中的惡感多麼強烈。最令人不解的是，一個教長如此不受歡迎，賴政府不僅毫無調整人事之意，更不思在政策上作出什麼調整因應，卻由賴總統在教師節當天提出一項高達117億（台幣，下同）的「AI人才方舟計畫」，說要改善教學環境，讓教師安心工作。政府不正視教師的心聲，卻以為砸下百億資金就能填滿2.37分教育部長失職的黑洞；試問，主政者到底在想什麼？

基層教師的不滿，近幾年來一直是相當一致而清晰的，那就是教師人權遭到不當的踐踏和剝削。然而，民進黨政府卻一直假裝聽不見，並不斷開出「文不對題」及「不對症下藥」的處方，使教育現場的病況繼續惡化。這點，只要檢視全教產所做的「教師願望清單」調查，從第三名的「希望教育部長下台」往前看，頭兩名的答案已一目了然。

教師的願望清單第一名，是希望「改革校事會議」制度，建立檢舉門檻及防止濫訴機制，廢除或修正「無差別受理」的匿名與不合理投訴。校事會議的設計不良，近年來已成為侵害教師人權最粗暴的破口。只要有一個無理的學生或死纏爛打的家長，往往就可以把一個有熱情的教師打成冰點，甚至蒙冤含恨。校事會議為了迎合家長或輿論，往往不惜犧牲教師的尊嚴及名譽，近年屢屢發生教師飲恨身亡事件，政府卻從不思修改制度，一味敷衍。試想，如果教師尊嚴動輒受到剝奪貶抑，如何期待他們教出思想自由又富正義感的孩子？

基層教師的願望清單第二名，則是希望確保教師的「離線權」，並拒絕角色的「客服化」，無需24小時待命接受家長深夜的訊息交辦各種私人事務。教師在教學崗位上工作，自應懷有教育的熱情與關懷，但這不表示他們必須扮演「全職保母」的角色，全天候為學生和家長服務。試想，勞工下班後，都可以拒絕再接受額外的工作指派；為何政府能要求教師扮演「客服化」角色，無時無刻為學生或家長解決疑難？教師要求享有「離線權」，說來卑微，但政府何時在乎過這些？

諷刺的是，賴政府對基層教師的心聲置若罔聞，對教師離職潮視若無睹，卻大剌剌在教師節送出117億「AI人才方舟」的大禮，以為教師會感激涕零。事實上，卻大錯特錯。原因無他，倉促推出的AI教學，並不符合目前教育現場的習慣和工具；驟然推出，只會添加教學和學習的混亂，更加重基層教師的負擔。教育團體便抗議，這等於把政府應該做的教材研發、資安防火牆、平台管理的工作，全丟給第一線教師去承擔。簡單地說，教師人權及超時工作的問題沒解決，現在又添加新負荷，恐怕只會逼走更多教師。

2.37分失格教育部長的政績黑洞，政府卻試圖用離譜的撒錢政策來填，這百億預算將砸出什麼？（節錄自聯合報社論）