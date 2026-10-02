地方選舉/藍綠大咖助陣 賴瑞隆邀總統 柯志恩找韓流

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。(記者張議晨／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選戰升溫，賴瑞隆與柯志恩分別以大咖助陣、掃街拜票和廣告攻防搶攻支持，雙方隔空交鋒意味濃厚。

選戰白熱化，藍綠大咖紛南下助陣，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆明成立百工百業後援總會，賴清德 總統將再現身，國民黨 市長參選人柯志恩預告，立法院長韓國瑜 月中會到高雄相挺。另賴瑞隆昨推首支競選廣告「百變隆隆」，分飾16角展現「傾聽」誠意，柯志恩酸「百變不如來辯」，雙方隔空較勁意味濃。

柯志恩昨日凌晨4時天未光即偕黨內議員參選人到岡山魚市場向攤商問好，聆聽心聲後當場承諾全力協助，讓攤商工作環境更完善，隨後轉往岡山河堤果菜市場，獲不少攤商送上蘿蔔與蒜苗預祝「凍蒜」，從早到晚共安排5場掃街行程，深入基層拚搏。

柯志恩前天在談話性節目受訪，指高雄綠大於藍，且不似綠營有總統、副總統、前總統這麼多大咖站台，就是要靠自己，非常實在地尋求認同，如今高雄選情膠著，被視為激戰區、意味藍營有贏的機會。昨天她並預告10月16日岡山大造勢，心心念念高雄的韓國瑜院長10月中下旬也將現身同台。

民進黨市長參選人賴瑞隆昨扮母雞，率黨籍議員參選人在路口拜票，啟動「陸空戰計畫」，未來還將深入其他選區發揮精準陸戰策略。

昨天他公布首支競選廣告，化身「阿公隆隆」、「漁民隆隆」等16個角色拋出市政期待，再由「正牌隆隆」說明解方。賴瑞隆說，詮釋角色過程重在傾聽人民聲音，這也是未來的市長要做到的一件事，廣告中造型百變，但為高雄打拚的初心不變。

不過對手柯志恩質疑，賴營影片提到「捷運怎麼蓋那麼慢；燈不亮、水溝不通、路不太平」，是在打臉陳其邁市長做得不夠好嗎？變變變，不如上場來辯，賴委員應跟她把大家關切的議題好好辯論一下，並說，「他不管怎麼演、怎麼變，還是新潮流的代言人」。

柯志恩（左二）受訪向對手賴瑞隆喊話，與其「變變變」，不如上場來辯。(記者王昭月／攝影)