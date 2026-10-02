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新北選戰…藍白團結力挺李四川 4日板橋大造勢

記者張策葉德正／新北2日電
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國民黨前主席朱立倫（右二）1日陪同國民黨新北市長參選人李四川（左二）土城拜票，攤...
國民黨前主席朱立倫（右二）1日陪同國民黨新北市長參選人李四川（左二）土城拜票，攤販送鳳梨給李四川。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長選戰升溫，藍白陣營齊力為李四川造勢，並喊出10月4日板橋大團結；綠營蘇巧慧則同步推動跨縣市治理合作。

新北市長選情激烈，國民黨前主席朱立倫昨到新北土城輔選藍營參選人李四川，他稱今年選情特別冷，很多支持者「在家支持」，呼籲關鍵時刻要投票；李四川則預告10月4日板橋萬人大造勢藍白將展現大團結。民眾黨主席黃國昌也說，藍白共同目標就是把李四川送進新北市政府。

李四川昨與朱立倫先到土城五穀先帝廟參拜，隨後走進市場掃街，支持者「凍蒜」聲不斷，朱立倫一路替昔日市府老戰友站台，細數捷運、橋梁及運動中心等建設。兩人還一起搭乘三鶯線，朱表示，三鶯線、新北市美術館及沿線公共建設，都歷經許多協調與施工難題，稱讚李「不是光說，而是真正能夠做事」。

李四川則表示，未來要接下朱立倫、侯友宜這一棒，持續推動三鶯線延伸桃園八德及新北大巨蛋等建設。他預告10月4日板橋大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人都將力挺。

新北市長侯友宜出席另一場活動時指出，新北未來仍有多項重大建設需要持續推進、完成，「李四川一定會做到」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔。黃國昌到新店陪同議員參選人邸聖德掃街拜票也說，藍白共同的目標就是把李四川送進新北市政府，延續侯友宜的優良施政。

民進黨蘇巧慧昨成立新北市苗栗同鄉後援會，與民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台，推動新北、苗栗地方治理合作。蘇表示，新北與苗栗距離近、情感也深，將推動地方治理，擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

蘇巧慧指出，未來可深化兩地客家文化交流，擴大辦理客家信仰活動、挹注客家文史工作，也串聯苗栗客庄的師資、店家與文化資源，讓新北客家鄉親有更多學習客語、接觸客家文化的場域。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）1日成立新北市苗栗同鄉後援會，邀同黨苗栗縣長參選...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）1日成立新北市苗栗同鄉後援會，邀同黨苗栗縣長參選人陳品安（右）同台。（記者胡經周／攝影）

精華 FAQ

  • 朱立倫表示今年選情特別冷，許多支持者都「在家支持」，因此呼籲關鍵時刻一定要出門投票，也替李四川細數過往建設政績，強調他是能真正做事的人。

  • 李四川表示，10月4日板橋將舉辦大型造勢活動，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人都會到場力挺，藍白也會藉此展現共同支持李四川、推動團結勝選的氣勢。

  • 蘇巧慧主張深化新北與苗栗合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結全面推進，並希望串聯客庄師資、店家與文化資源，擴大客家文化學習與交流場域。

朱立倫 黃國昌 李四川

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