「人造洋流」？沈伯洋笑說怕沒人 蔣萬安：提高警覺
民眾黨質疑沈伯洋造勢動員過多，沈回應是希望通知黨員並邀請朋友參與；蔣萬安則稱應提高警覺，柯文哲也提醒別被現場聲勢誤導。
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民眾黨質疑沈伯洋造勢動員過多，沈回應是希望通知黨員並邀請朋友參與；蔣萬安則稱應提高警覺，柯文哲也提醒別被現場聲勢誤導。
民眾黨爆料民進黨動員逾5000人支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，質疑「人造洋流」，沈昨說，是有黨員不認識他，希望能夠通知他們並帶朋友踴躍前來，笑稱「很怕沒有人」。
市長蔣萬安說，造勢場合動員很正常，為民主活動一環，對於對手動員頻繁且綿密，他審慎以對。
民眾黨北市議員參選人許甫昨再質疑，從頭到尾好奇的是，洋流熱到5萬人在線秒殺搖滾區，沈伯洋說很多人搶不到位子「會想辦法補償大家」，為何還這麼積極做「傳統動員」？
沈伯洋說，競總成立希望議員都去通知黨員，看民調的數字也可以發現，民進黨支持者還有不認識他的，所以一直辦跟黨員相關活動，競總成立也非常希望黨員介紹他們的朋友過來，希望大家10月4日能夠踴躍前來。
蔣萬安表示，近期有友人提醒他，對手陣營「動員頻繁、綿密」應提高警覺，為此他戒慎恐懼、如履薄冰，持續提出好的政策，並透過施政成績爭取市民認同。
民眾黨創黨主席柯文哲昨赴彰化輔選，提起「洋流」，柯文哲說，政黨都有一定實力，可以運作一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。
柯文哲說，2020年總統大選也曾出現「韓流」，每場活動都有好幾萬人，但從民調支持度來看並非如此，還是應該透過數據再分析。
民眾黨指稱民進黨動員逾5000人支持沈伯洋，認為活動聲勢疑似靠傳統動員堆出來，與先前網路聲量及搶票熱度形成落差，因此批評是「人造洋流」。 沈伯洋表示，競總成立後希望透過議員通知黨員參與，也因為民調顯示仍有民進黨支持者不認識他，所以持續辦黨員活動，並邀請大家帶朋友一起來。 蔣萬安認為造勢動員本來就是民主活動的一環，但因對手動員頻繁且綿密，所以他會提高警覺；柯文哲則強調現場人數不等於全面支持，應搭配民調與數據判讀。
精華 FAQ
民眾黨指稱民進黨動員逾5000人支持沈伯洋，認為活動聲勢疑似靠傳統動員堆出來，與先前網路聲量及搶票熱度形成落差，因此批評是「人造洋流」。
沈伯洋表示，競總成立後希望透過議員通知黨員參與，也因為民調顯示仍有民進黨支持者不認識他，所以持續辦黨員活動，並邀請大家帶朋友一起來。
蔣萬安認為造勢動員本來就是民主活動的一環，但因對手動員頻繁且綿密，所以他會提高警覺；柯文哲則強調現場人數不等於全面支持，應搭配民調與數據判讀。
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