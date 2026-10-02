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政院：農曆年前普發萬元 藍喊加碼至2萬

台灣新聞組／台北2日電
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）表示，2026年稅收超收預估超過1兆元，可以普發...
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）表示，2026年稅收超收預估超過1兆元，可以普發2萬元。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

行政院規劃明年農曆年前發放1萬元，國民黨則要求加碼至2萬元並質疑超徵稅收用途，朝野同時圍繞追加預算與台電、中油撥補展開攻防。

行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元（台幣，下同），用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。行政院昨表示，希望立法院盡快審議，目標明年農曆年前開始發放。

國民黨立院黨團主張普發現金2萬元，國民黨團總召傅崐萁說，今年稅收超徵金額前8月與同期增加6194億元，經估算到今年一定破兆，「行政院不要再隱瞞了」；國民黨團一定會審查明年總預算、追加預算，超徵的稅收必須還給人民，普發現金絕對不會舉債。

不過，行政院發言人李慧芝說，普發現金須基於三原則，包括未增加實質舉債、未排擠到社福、醫療、教育、國防等國家施政計畫，及程序須合法合憲；按憲法第70條及預算法第91條精神，立法院不得作增加政府支出決議，若把追加預算經費用於普發，就是排擠國家重要施政。

今年6月立法院財委會審查今年度總預算時，因證交稅超徵，朝野立委與財政部同意將歲入增6000億元，但行政院立刻提出追加預算案6000億元，恐導致今年並沒有剩餘超徵金額；因此追加預算案中對台電、中油撥補共約4000多億元，將成為在野黨焦點。

國民黨立委賴士葆說，一次追加預算6000多億創史上新高，擺明在阻止在野黨今年普發現金2萬元，其中對中油撥補油價與增資約3000多億元，實在貼補太多，不符合預算法追加預算要件，應今年先追加1億元，其餘回歸年度預算並分年增資。

國民黨立委王鴻薇指出，上次台電也才增資500億，對中油一口氣增資2300億元猶如「獅子大開口」，須嚴格把關。

政大財政學系榮譽教授曾巨威指出，國民黨若堅持今年度發現金，恐與中央政府的追加預算案打架，到時國民黨也須說明對追加預算案的態度和普發現金2萬元的財源，否則恐遭執政黨反擊，被迫承擔不補貼台電、中油等責任，在觀感上不利在野黨。

精華 FAQ

  • 行政院在明年度中央政府總預算編列2357億元，規劃普發現金1萬元，並希望立法院盡快審議，目標是在明年農曆年前開始發放。

  • 國民黨認為今年稅收超徵金額持續增加，估計到年底可能破兆，主張超徵稅收應還給人民，因此要求普發2萬元，並強調不應為此舉債。

  • 行政院表示，普發現金必須符合未增加實質舉債、未排擠社福醫療教育國防，以及程序合法合憲等原則，並引用憲法第70條與預算法第91條質疑立院不得增支。

財政部 傅崐萁

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