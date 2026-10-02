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蘇巧慧曾喊直球對決 張淑娟控幫凶 李四川競辦：霸凌受害者

記者林媛玲／新北2日電
前中華民國小姐張淑娟痛訴當年遭不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長候選人蘇...
前中華民國小姐張淑娟痛訴當年遭不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧（圖）就是當年的「媒體幫凶」。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

張淑娟控訴遭周玉蔻不實爆料摧毀名節，並點名蘇巧慧曾附和、成為幫凶；李四川競辦則批蘇霸凌受害者，要求正面回應並道歉。

中華民國小姐張淑娟9月30日召開記者會，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧就是當年的「媒體幫凶」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭昨表示，當時蘇巧慧與周玉蔻一搭一唱，甚至要求受害者「直球對決」，除對張女士表達極度不捨，更要嚴正譴責蘇，「霸凌受害者良心何在？」請不要再閃躲迴避，應正面回應受害者指控並道歉。

郭音蘭指出，看到張女士在記者會下跪悲憤控訴的畫面令人痛心，一名未參與選舉、安分守己的女性，僅因為某些政客與側翼名嘴為打擊政敵，就在媒體前遭鋪天蓋地的抹黑，當年的選舉早已落幕，但強加在受害者身上的汙名、心理創傷，至今折磨她，讓她必須為了捍衛自己的清白苦苦奔走。

郭音蘭質疑，對周玉蔻當年在節目上公開抹黑張淑娟女士，與周玉蔻同台的蘇巧慧沒有一句制止，甚至公開說「最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」郭音蘭痛批，蘇巧慧同為女性，看到無辜女性遭惡意造謠中傷與名節踐踏，蘇巧慧沒說半句公道話，也未盡到民代查證事實的責任，只為打擊政敵就盲目附和，把無辜民眾當成選戰的祭品，冷血至極。

風向株式會社總監韋淳祐也公開民進黨新北市長參選人蘇巧慧評論「晶華緋聞造謠案」錄音檔，呼籲蘇巧慧「直球對決」，「妳願不願意向張淑娟女士道歉」。

韋淳祐指出，2022年，媒體人周玉蔻在節目上，把張淑娟指為蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角。張淑娟沒有參選，也沒有參與這場政治攻防，卻被公開點名，捲入私生活指控。對觀眾而言，這可能只是一天的新聞；對她而言，卻是必須長期承受的傷害。

精華 FAQ

  • 張淑娟指控自己當年遭媒體人周玉蔻不實爆料，名節與生活因此受重創，並公開點名蘇巧慧在事件中被她視為「媒體幫凶」，認為相關政治人物未阻止抹黑，反而加深傷害。

  • 李四川競辦認為，蘇巧慧當年與周玉蔻同台卻未制止抹黑，還曾喊出「直球對決」等語，等於附和對無辜女性的攻擊，因此痛批她冷血，要求面對受害者指控並公開道歉。

  • 事件凸顯選戰中側翼名嘴與政治人物可能利用媒體攻防傷害無辜民眾，尤其讓未參與選舉的人承受長期汙名與心理創傷，也引發外界對查證責任與尊重受害者的討論。

中華民國 民進黨 李四川

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