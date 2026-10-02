蘇巧慧曾喊直球對決 張淑娟控幫凶 李四川競辦：霸凌受害者

前中華民國小姐張淑娟痛訴當年遭不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧（圖）就是當年的「媒體幫凶」。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 張淑娟控訴遭周玉蔻不實爆料摧毀名節，並點名蘇巧慧曾附和、成為幫凶；李四川競辦則批蘇霸凌受害者，要求正面回應並道歉。

前中華民國 小姐張淑娟9月30日召開記者會，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨 新北市長候選人蘇巧慧就是當年的「媒體幫凶」。李四川 競選辦公室發言人郭音蘭昨表示，當時蘇巧慧與周玉蔻一搭一唱，甚至要求受害者「直球對決」，除對張女士表達極度不捨，更要嚴正譴責蘇，「霸凌受害者良心何在？」請不要再閃躲迴避，應正面回應受害者指控並道歉。

郭音蘭指出，看到張女士在記者會下跪悲憤控訴的畫面令人痛心，一名未參與選舉、安分守己的女性，僅因為某些政客與側翼名嘴為打擊政敵，就在媒體前遭鋪天蓋地的抹黑，當年的選舉早已落幕，但強加在受害者身上的汙名、心理創傷，至今折磨她，讓她必須為了捍衛自己的清白苦苦奔走。

郭音蘭質疑，對周玉蔻當年在節目上公開抹黑張淑娟女士，與周玉蔻同台的蘇巧慧沒有一句制止，甚至公開說「最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」郭音蘭痛批，蘇巧慧同為女性，看到無辜女性遭惡意造謠中傷與名節踐踏，蘇巧慧沒說半句公道話，也未盡到民代查證事實的責任，只為打擊政敵就盲目附和，把無辜民眾當成選戰的祭品，冷血至極。

風向株式會社總監韋淳祐也公開民進黨新北市長參選人蘇巧慧評論「晶華緋聞造謠案」錄音檔，呼籲蘇巧慧「直球對決」，「妳願不願意向張淑娟女士道歉」。

韋淳祐指出，2022年，媒體人周玉蔻在節目上，把張淑娟指為蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角。張淑娟沒有參選，也沒有參與這場政治攻防，卻被公開點名，捲入私生活指控。對觀眾而言，這可能只是一天的新聞；對她而言，卻是必須長期承受的傷害。