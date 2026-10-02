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任由甘蔗、狸貓主導話題 台北市選民只想看醜陋選戰？

記者 林新輝
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「一根甘蔗」在台北市長選戰中引發熱議。圖為台北市中庄仔福德宮董事長林春裕（左二）...
「一根甘蔗」在台北市長選戰中引發熱議。圖為台北市中庄仔福德宮董事長林春裕（左二）送上甘蔗給民進黨台北市長參選人沈伯洋，祝福當選。（記者楊正海／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文認為台北市長選戰過度陷入甘蔗與狸貓等話題炒作，社群情緒淹沒市政討論，若不回到政策攻防，選戰將愈來愈醜陋。

至少，截至目前為止，台北市長選戰只能用Ugly形容。為何是「醜陋的」？

美國NBA比賽激烈，美國體育記者、評論員常常以辛辣、不留情面方式評論以提升收視率。評論員會放大特別是看板球員的「某一次」表現，用聳動話引起觀眾的憤怒或認同，因為情緒起伏能帶來極高的社群點閱與討論度。

多數球迷會用「醜陋（Ugly）」稱這群「嘴砲型」評論員，因為決定一場比賽勝負的因素很多，如果只會用嘴砲來提升收視率眼球，放大某一次投籃、防守、命中率的解讀，就偏離比賽的本質。

台北市長選舉似有異曲同工。「一根甘蔗」竟能引發熱議數天，這根甘蔗起因是台北市長蔣萬安9月26日出席中庄仔福德宮舉辦的土地公聖誕晚宴後，將獲贈的祈福甘蔗遺留在現場。

社群當道，「甘蔗去哪了」掀起一波「甘蔗文學」。有人改編樂府詩「木蘭辭」經典段落，把「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭」改成「北市甘蔗放路邊」。還有社群網路開始玩「中國文學」的哏，唐詩、宋詞紛紛出籠，杜甫、李白、王維、李清照一夕間全都活了過來；連徐志摩、朱自清的經典之作也被改寫酸諷蔣萬安。

一根甘蔗的攻勢是要向選民傳達蔣萬安「表裡不一」的人格嗎？政治人物表裡不一當然要檢視，人前一套，人後一套怎能擔任治理城市工作。可是，攻擊的一方如果能舉出蔣萬安執政四年在政策上犯了「表裡不一」的鐵證，會不會比在一根甘蔗話題上打轉更有說服力？民進黨台北市議員這麼多戰將，應該有殺傷力比甘蔗大百倍的鐵證吧。

況且，綠嘴砲甘蔗竟引發一股「中國風」，這群洋流愛護者對「去中化」不遺餘力，突然挖出中國文學打蔣，不覺諷刺？要嘴蔣萬安沒氣度，遺失人家送的吉祥物，要借古諷今笑也應舉出能代表「台灣人」的經典文學才夠嗆夠辣，不是嗎？

除了甘蔗復古風，還有「狸貓換太子」。看到日前台南民間自發舉辦「鍘美藝術節」為前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平，近日網傳有人想要在台北市舉辦「狸貓換太子」。說白一點，就是打蔣萬安身世。這一點，民進黨參選人沈伯洋的反應很快也得體，他完全不贊成。

打對手的身世、出身、血統，是民主選舉兵家大忌，知道為什麼嗎？人民都懂「一個人不能決定自己的出生與家世」這個道理，政治立場可以爭的你死我活，可是有些底線是碰不得，何況如沈伯洋都說了，選戰主軸在市政。

社群當道，目前出現眾聲喧嘩的言論、現象，傳統媒體可以退居二線，但總應該有不跟風的風骨吧。

選戰主軸在市政，這道理沈伯洋也懂，因為他知道所謂的熱話題、小花絮固然能吸引眼球，但它不能吸到選票。然而，人在江湖身不由己，沈伯洋每天要回應這些的話題，沒人想聽他談市政，這是他的「硬傷」。

如果Ugly的選戰在最後決戰關頭沒有改變，任由甘蔗、狸貓主導，比賽可能已提早結束了。

精華 FAQ

  • 作者認為選戰被甘蔗、狸貓等花邊話題主導，社群不斷放大情緒與嘲諷，卻很少聚焦市政政策，讓選舉失去應有的公共討論品質。

  • 起因是蔣萬安出席廟會後，將獲贈的祈福甘蔗遺留現場，引發社群大量改編詩詞與諷刺文字，形成一波持續數日的甘蔗文學風潮。

  • 作者明確反對拿候選人的出身、血統或家世做文章，認為這是民主選舉的大忌，應回到市政與政策檢驗，避免把選戰帶向不必要的低俗化。

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