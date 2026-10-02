南亞科擴廠雲林失利落腳屏東 政院看顏色給資源？

國科會1日召開科學園區審議案，通過台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案（圖），將落腳南部科學園區屏東園區。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南亞科擴廠最終選定屏東科學園區，讓積極爭取的雲林縣府大感失望，也再掀中央是否以政治因素分配資源的爭議。

國科會昨召開科學園區審議案，總計通過13件投資案，投資總額約512.19億元。其中，最受矚目的台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技擴廠案，確定落腳於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。南亞科技未來將設立屏東分公司，投入先進半導體3D晶圓封裝及測試業務。

南亞科擴廠計畫確定落腳屏東，正積極變更農地打造虎尾產業園區的雲林縣府爭取失利，直言「遺憾」，縣長張麗善說，雲林不缺水、不缺電、不缺人，中央這樣對區域發展不是一個理想決定。屏縣府表示「樂觀其成」。

南亞科全新12吋廠從年初即在雲林、屏東兩地評估，內部團隊多次會勘，由於距離台塑麥寮較近，加上鄰近中科及南科，原本雲林一度較被看好，如今選址卻轉向屏東科學園區，遭質疑是選舉考量。

國科會主委吳誠文昨參加「台灣科普環島列車」記者會，會後接受採訪表示，南亞科提出建廠需求後，國科會與經濟部便同步提供協助，國科會從未有政治考量。

吳誠文表示，廠商選擇建廠基地，考量的不只有園區土地，還包括員工住宅、交通及子女教育等需求。政府盡力協助，但最後仍須由廠商綜合評估決定。

農業大縣雲林近年燃起「科技夢」，但前年爭取台積電受挫，當傳出南亞科有意落腳，縣府開發的虎尾產業園區卻遲未獲中央同意，無疑成南亞科改選址屏東的一大助力。只是反觀嘉縣、高雄、屏東的科學或產業園區不曾遭擋，中央差別待遇，再次坐實賴政府雙標，難以消除「看顏色分配資源」的質問。

尤其科技產業恐搶走農業用水的疑慮，張麗善以雲林湖山水庫有效蓄水量5347萬公噸，遠高於屏東牡丹水庫約,300萬公噸，期盼以優勢條件說服中央；接棒選縣長的立委張嘉郡6月也邀請經濟部和農業部高層視察，期為虎尾產業園區30公頃農業用地變更案加速解套，當時也獲認可。

眼看萬事俱全，殊料後來竟演為「只欠東風」，一名縣府承辦人員無奈說，農業部以「園區屬優良農地」為由，遲遲未同意農業用地變更，甚至要求須先請行政院核定此案是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難採認其開發必要性，等同掐住雲林發展的咽喉。