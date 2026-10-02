政院：追加預算不過 八大社福津貼都失效 在野：拿老弱當人質

行政院提出6000億台幣追加預算案，最快2日在立法院會付委審查，行政院長卓榮泰喊話立院11月底前完成三讀，引爆新一波朝野攻防。（圖／行政院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院推6000億元追加預算，稱若年底前未通過，軍公教加薪與多項社福津貼將無法回溯發放；在野批評拿弱勢施壓，預算中心則質疑程序與資源配置不符規定。

行政院提出6000億元（台幣，下同）的今年度追加預算案，最快今天在立法院會付委審查。行政院長卓榮泰 昨籲立院11月底前三讀，政院指出，若追加預算無法在今年底前審議完畢，回溯至7月1日發放的軍公教加薪、8大社福津貼恐失效。藍白立委表示將嚴審預算，為人民納稅錢把關，並喊話政院勿將社福預算當人質，為選戰添柴火。

本報系聯合報報導，6000億追加預算已送到立法院審議，包含調增老年農民福利津貼及國民年金與6大社會福利津貼、調增軍公教人員專業加給及主管職務加給等，也包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲、補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲經費、補貼台電電價凍漲經費，以及增資中油。

經濟部昨在行政院會報告「因應中東戰事中油台電穩定物價追加預算方案」時，呼籲立法院支持追加預算。卓榮泰表示，行政院將與經濟部努力爭取，唯有穩定中油、台電及相關業者的營運，才有利持續提升能源韌性，有效維持民生物價穩定。

行政院發言人李慧芝表示，此次追加預算用於補貼的經費為1809.35億元，包括撥補中油、台電及相關石化業者。

李慧芝說，主計總處會中提醒，今年度追加預算案12月底如果沒有審完就會失效，今年7月至12月回溯加碼的部分，如調增老農津貼、國民年金及6大社會福利津貼、軍公教人員專業加給及主管職務加給都無法回溯發放，盼立法院11月底前完成三讀，才有足夠時間執行。

國民黨團書記長許宇甄說，每一塊錢都是人民納稅錢，國民黨團會負責任審查；但行政院同樣有責任說清楚，不能只用「年底前不通過就失效」製造時間壓力，更不能把國會依法審查預算說成阻擋民生。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，不要每次遇到預算審查，就把老人、弱勢及社福津貼搬出來當擋箭牌，作為地方選舉攻擊柴火，彷彿立法院認真審查就是阻擋人民領取補助，模糊預算監督重點，且行政院說「預算不過，社福就沒有」，難道為了215億元，立法院就必須對另外5000多億元預算全部照單全收？

台北中國時報報導，立法院預算中心近日評估指出，今年度追加預算案的程序不符預算法規定，因今年度中央政府總預算案8月14日立院完成三讀，9月18日經總統公布，但行政院未待總統府公布，在9月8日即將追加預算案送請立院審議，與預算法第79條所定追加預算須以法定預算為基礎編列的規定不合。

預算中心並指出，在追加預算案中，國防及經濟發展支出合計5772.29億元，占比95％，資源配置與憲法增修條文第10條規定的「國家應重視社會救助、福利服務、國民就業、社會保險及醫療保健等社會福利工作，對於社會救助和國民就業等救濟性支出應優先編列」政策意旨有落差。