為什麼選民討厭打架 台立委還是打不停？學者揭密國會全武行政治算計

立委會將鬥毆作為一種工具，用來向特定受眾傳遞政治訊號，特別是能對其未來職涯產生深遠影響的受眾，包括手握提名權的黨團幹部與忠誠選民。(記者杜建重／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 學者以台灣與烏克蘭案例指出，立委打架常是理性政治算計，用來向黨內高層與核心支持者表忠，甚至可能提高連任機會。

立院本周開議。即使政黨輪替，立院打架仍是台灣的日常。然而立院打架究竟是激情演出？還是精心的政治算計？中研院外籍研究員鮑彤與美國肯塔基大學教授艾蜜莉．博利烏合作撰寫的「拳力以赴：立委打架都在演戲？解密國會全武行背後的政治算計」近日推出中文版，該書以台灣、烏克蘭立法院為核心案例，橫跨全球民主國家，用扎實數據證明「立委互毆」其實是一場理性的政治表演。

立院鬥毆有助連任?研究指出，台灣1986至2016年間十次普選共選出1513例立委，鬥毆立委的連任率為 62.7%，而非鬥毆立委僅有 53.3%，鬥毆立委多了10%的連任率。但另外一個有趣的數據是，其中36例曾辭去國會，轉任其他官派職位，其中僅有1例曾在國會打架。此外，女性立委的鬥毆傾向不亞於男性。

調查顯示，大部分的民眾討厭鬥毆，但為何國會議員仍選擇鬥毆？研究認為，在許多選舉制度下，議員連任或未來政途並不完全取決於廣大選民，而是取決於黨內高層、黨團幹部或極端忠誠的核心支持者。對這些決定其職涯前景的關鍵受眾而言，鬥毆能傳達出「忠誠士兵」以及「敢為黨團與議題拚命」的強烈訊號。

因此，立委會將鬥毆作為一種工具，用來向特定受眾傳遞政治訊號，特別是能對其未來職涯產生深遠影響的受眾，包括手握提名權的黨團幹部與忠誠選民。

研究也推翻「國會鬥毆是由暴力專家煽動」理論。曾拿到世界拳王的烏克蘭職業拳擊手維塔利曾擔任三年烏克蘭國會議員，而奧運跆拳道銀牌得主黃志雄也曾任三屆立委，但兩位「拳王」擔任國會議員期間，從未參與鬥毆。

南韓於 2012 年通過「國會先進化法」，取消委員會封殺權、引入冗長辯論與快速審查機制，並嚴禁占領主席台且加重罰則，嘗試制度化解決衝突。該法推出後，南韓國會曾維持六年和平，但之後鬥毆故態復萌。研究認為，國會鬥毆的核心本質是政治溝通，即便完善議事規則，只要民代仍需要向特定受眾傳遞訊號，國會肢體衝突便難以徹底絕跡。

中研院外籍研究員鮑彤與美國肯塔基大學教授艾蜜莉．博利烏合作撰寫的「拳力以赴：立委打架都在演戲？解密國會全武行背後的政治算計」。圖／一卷文化提供