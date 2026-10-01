黑白集／言不由衷的「典範」
本文以強烈批判口吻指卓榮泰言行矛盾，表面強調憲政與依法行政，實則多次擱置法案並推動龐大預算，引發在野黨不滿。
AI摘要
文章摘要整理：
本文以強烈批判口吻指卓榮泰言行矛盾，表面強調憲政與依法行政，實則多次擱置法案並推動龐大預算，引發在野黨不滿。
立法院新會期開議，行政院長卓榮泰進行施政報告，藍白兩黨立委竟全員缺席。讓卓榮泰對著空蕩蕩的議場演說，似顯得在野立委對行政部門太不尊重。但如果他們留在現場，聽了卓榮泰的報告，恐怕也會氣得吐血。
卓榮泰大剌剌說，行政院「遵循憲法精神」依法行政，也期盼立法院履行憲法職責，「依期限」審畢預算，讓憲政秩序回歸常軌。短短幾句話，不僅扭曲事實，又表現出絕對的傲慢要求在野黨配合執政黨，還拿被他踩在腳下的憲法當幌子。一個人能言不由衷到什麼地步，卓榮泰作了絕佳示範。
短短不到一年，立法院通過的法案，有八件被卓榮泰以「不副署」的違憲手段擱置；這樣，他還能大言不慚稱自己「遵循憲法精神」。除了「睜眼說瞎話」，還有什麼更貼切的字眼形容？不僅如此，他還教訓立委，不得再像上次那樣拖延預算審查。但反觀他自己，年度都過了五個月，他突然丟出1.25兆台幣的國防特別預算；到了9月，又拋出史上最高的6000多億台幣追加預算。這算哪門子依法行政？國庫是行政院長隨便挖的無底洞嗎？
但對卓榮泰而言，這些矛盾編排起來，都無比順手。他在台上懇切呼籲「朝野和解」，一轉身便又擱置法案；他高呼不可「債留子孫」，一手又大筆追加預算。言不由衷的典範，卓榮泰當之無愧。（轉載自聯合報）
文章認為，藍白立委以缺席抗議卓榮泰與行政院對在野黨的不尊重，也不滿其施政報告內容與實際作為落差過大，因此選擇集體不到場。 作者指出，卓榮泰一方面宣稱遵循憲法，另一方面卻以不副署手段擱置多項法案，等於用憲法作包裝卻做出相反行為，被形容為言不由衷。 文章批評他先要求立法院按期審預算、避免債留子孫，卻又在5月提出1.25兆元國防特別預算，9月再端出史上最高的6000多億元追加預算。
精華 FAQ
文章認為，藍白立委以缺席抗議卓榮泰與行政院對在野黨的不尊重，也不滿其施政報告內容與實際作為落差過大，因此選擇集體不到場。
作者指出，卓榮泰一方面宣稱遵循憲法，另一方面卻以不副署手段擱置多項法案，等於用憲法作包裝卻做出相反行為，被形容為言不由衷。
文章批評他先要求立法院按期審預算、避免債留子孫，卻又在5月提出1.25兆元國防特別預算，9月再端出史上最高的6000多億元追加預算。
上一則
「車震」錄影判1年2月 法官：同意性行為不代表同意拍攝
下一則