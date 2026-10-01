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觀察站／人工洋流 沖不掉大罷免仇恨記憶

記者 李承穎
民進黨台北市長參選人沈伯洋拚選戰吹起「洋流」，但還遠不及2018年「韓流」盛況。...
民進黨台北市長參選人沈伯洋拚選戰吹起「洋流」，但還遠不及2018年「韓流」盛況。（記者洪子凱／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

民進黨推動「洋流」選戰話題，試圖複製空戰與動員效應，但去年大罷免期間的攻訐記憶仍在，反而讓藍白支持者更加警戒。

九合一選舉，歷年多是國民黨優勢戰場，但最近民進黨狂打「洋流」，營造外溢效應，除盼有助北市綠營基本盤，也想拉抬其他縣市選情。只是，去年大罷免期間，青鳥、台派等支持者緊跟隨沈伯洋，透過網路社群不斷攻訐、抹黑和丑角化對手，選民記憶猶新，恐怕是「人工造浪」難以沖刷。

沈伯洋是去年大罷免的重要領袖，自今年五月參選以來就有粉絲在社群不斷空中吹捧，並透過演算法，每隔一段時間就在Threads等社群找各種主題攻擊台北市長蔣萬安；與去年大罷免唯一不同的是，當青鳥過激，例如要以「狸貓換太子」打蔣萬安身世時，沈伯洋會出面制止，營造溫暖人設。

大罷免粉絲一面造神、一面攻擊，這群粉絲凝聚、動員力強，一場又一場跟著沈伯洋走入夜市等地掃街，透過直播畫面「陸戰轉空戰」，交叉呼應民進黨「洋流」口號。如今洋流看似聲勢不小，但隨著9月30日民進黨「動員令」被公布，讓外界看到「造浪者」的操作手法。

民進黨內部觀察，中南部民眾甚至比台北市民更關注「洋流」，不僅有人北上追星，還想透過縣市長參選人力邀沈伯洋到地方造勢：濁水溪以北可以助攻綠營艱困、甚至五五波選區，濁水溪以南則可拉大綠營優勢，黨內人人都想跟上「洋流」這股浪潮。

這群粉絲吹起「洋流」後，最近如法炮製轉移到其他選區，如在Threads上一面攻擊桃園市長張善政，一面吹捧民進黨參選人黃世杰；當沈伯洋到台中助攻民進黨市長參選人何欣純時，粉絲也會嘲諷國民黨參選人江啟臣。所謂「溫暖的洋流」，只為成就沈伯洋的人設，選戰中何來溫暖？「大洋流計畫」也淪為「大仇恨計畫」。

動員公文曝光後，民進黨台北市黨部主委吳沛憶表示，「洋流現在很溫暖，但支持度還是不夠」，足見「洋流」還遠不及2018年「韓流」盛況，光靠大罷免或偏綠族群等同溫層也無法破圈；但綠營操作正好喚起藍白支持者對大罷免諸多不快回憶，全面警戒並等著看「洋流」如何繼續興風作浪？

精華 FAQ

  • 文章指出，民進黨希望藉由「洋流」營造外溢效應，帶動台北市綠營基本盤，同時把聲量延伸到其他縣市，替艱困或五五波選區加溫，並拉大南部優勢。

  • 沈伯洋被描寫為去年大罷免的重要領袖，如今則成為粉絲空中吹捧的核心人物。支持者透過社群與直播跟著他掃街、攻擊對手，形成陸戰結合空戰的動員模式。

  • 因為去年大罷免期間的抹黑、攻訐與丑角化操作仍讓選民記憶深刻，藍白支持者對這套手法高度反感。即使「洋流」看似熱鬧，也可能被視為延續仇恨動員。

罷免 沈伯洋 蔣萬安

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