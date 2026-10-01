新聞評論／賴若要步扁後塵任監院空轉 扁也會說不智

立法院29日表決監委人事同意權前，總統府秘書長潘孟安（左九）陪同監察院長被提名人陳永興（左七）等人，拜會民進黨立法院黨團爭取支持，但仍遭藍白封殺。（記者林澔一／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴清德在監委全遭封殺後若不改提公正人選，將重演陳水扁時期監院停擺的憲政僵局，並讓朝野對立更惡化。

立法院表決監委人事同意權，賴總統提名的27名監委均未達57票的門檻，悉數遭到封殺。賴清德 若希望監察院維持運作，必須再補提具有社會清望的公正人選；否則8月起即已「無監委」的監院，將繼續無限期停擺。回望歷史，監院在扁政府時期有過3年半的停擺，賴清德或許覺得再度空轉亦無所謂；但如此一來，這也恰好印證這兩位面對「朝小野大」卻一味硬幹的總統，多麼不智。

近些年來，由於監察院彈劾 糾舉功能不彰，社會屢屢有「廢監院」的呼聲。但在現行政治結構下，各黨卻難以通過修憲，將之一舉廢除。另一方面，執政的民進黨又樂得將監委職位拿來酬庸，造成監院愈發積弱不振。追根究柢，監院功能淪喪並不是因為社會期待值太低，而是因為主政者之濫權自私，導致提名的監委多半缺乏社會公信，無法發揮御史大夫大公無私的糾彈功能，這才是癥結所在。

賴清德之所以陷入和陳水扁 相同的執政困境，主要原因是兩人都無法誠懇面對「朝小野大」的局面，都以為自己身為總統，就擁有至高無上、不容挑戰的權力和威望。兩相比較，賴清德的執拗，更較陳水扁有過之而無不及。

陳水扁的首任總統得票率雖僅39.3％，2004年連任時，因三一九槍擊案效應，得票率已達過半的50.1％，卻仍是微弱多數。在立法院，他仍面對朝小野大之局：泛綠的民進黨加台聯僅占44.89％，泛藍的國親新加總，則有50.67％。對比之下，賴清德2024年得票率僅40.05％，遠不如20年前的陳水扁；而在立法院，綠營席次僅45.13％，泛藍則達47.79％，再加上民眾黨的7％，達54.8％。遺憾的是，賴清德並未從陳水扁的執政困境學到任何教訓，卻比他加倍執拗。

歷史上監察院首度陷入停擺，就是在陳水扁第二任就職滿八個月後，他提名的監委因充滿政治色彩，加上三一九槍擊案陰影仍深刻影響朝野互信，因而全部遭到封殺。其後，陳水扁曾放話願意調整提名名單，以換取在野黨坐下來審查；但當時扁家弊案延燒，時值紅衫軍倒扁前夕，朝野終未能坐下來協商。就這樣，監院停擺了快三年半，直到馬英九上台，才重新提名並恢復運轉。至於停擺三年半的三萬多件積案，新監委花了兩年的時間，才將它們消化完畢，許多顯然已錯過時效。

從賴總統提名的監委名單，明顯是政治偏好多過追求公義，外界並未見到素受好評的社會正義之士；包括他讓陳菊以告假四百多天的方式使監院龍頭虛懸，也看不出他對監院憲政功能抱持應有尊重。如果他選擇再提名，除非徹底改變心態提出賢能公正的人選，否則只是朝野再次無意義對決，無法產生受尊重的監委。如果賴清德選擇學步陳水扁不再提名，放任監院空轉，將使目前的朝野僵局更深陷泥淖，連陳水扁都要笑他不明智。

近兩年，陳水扁曾以自己面對「朝小野大」的經驗，多次向賴清德提出建言。他說，賴清德必須承認自己是少數執政，有些事要辦成就得放低姿態，以對話代替對抗，善用「衝突、妥協、進步」的智慧。問題是，自視甚高的賴清德，在乎的只是自己的勝利和光榮，哪聽得進這些話？事實上，賴清德執政雖才兩年多，他所面對的憲政僵局，已較當年陳水扁的困境還要險峻：監委全軍覆沒，大法官難產，中選會和NCC瀕於癱瘓，閣揆失去民心。要到何時，他才懂得尊重未投他的那六成民意？