沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）邀請身兼民進黨主席的賴清德總統（右），共同開箱競選總部。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋成立競總由賴清德站台炒熱「洋流」話題，但遭爆民進黨北市黨部動員5300人，藍營並批評賴清德上班日輔選有雙標疑慮。

台北市長之戰掀全台熱議，民進黨 台北市長參選人沈伯洋 昨開箱競選總部，身兼民進黨主席的賴清德 總統到場站台直呼「洋流」非常棒；但民眾黨北市議員參選人許甫昨秀出民進黨北市黨部的動員公文，提及4日競總成立大會動員責任額5300人，質疑洋流是「人工造浪」。而賴總統在上班日輔選，也被藍營痛批綠營雙標。

本報系聯合報報導，沈伯洋昨與賴清德都穿一身花襯衫，參加「洋流號」記者會，競總還放著中庄仔福德宮致贈的「甘蔗」。賴清德致詞表示，「終於見到傳說中可以帶給伯洋倒吃甘蔗、節節高升的甘蔗」，市民應該來，當看到這支甘蔗時，感動應該會跟他一樣。

賴清德說，洋流是溫暖的，它不分族群、不分男女老幼，會把溫暖送到每一個家庭；「洋流非常棒，沒多久時間已經改變台灣幾十年來選舉的風氣，帶給這一場選舉或未來台灣選舉是正面、擺脫負面攻擊」。

競選團隊打造宣傳車「洋流號」昨也首度開箱，沈伯洋指出，「大洋流計畫」支持者可選擇騎機車或步行加入，穿梭台北市大街小巷，只要加入官方LINE領取船員證就可以「上船」，透過「洋流雷達」、「未來航線」了解車掃位置，與他共同車掃宣傳。

不過，許甫昨在臉書發出民進黨北市黨部公文指出，為了競總成立大會，民進黨下達嚴格的動員責任額表：立委每人責任額100人，3位交出300人；27名議員與參選人各分攤100人，重壓2700人；60名里長各20人，貢獻1200人；12區主任每人扛50人，進補600人；加上執委、評委各20人「Call客任務」，總計5300人。

許甫質疑，外頭風光搶手的「洋流」，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環Call出來的「人工造浪池」？台劇「人選之人｜造浪者」演的是理想情懷，現實中的「造流者」，則是看著公文上的KPI默默咬牙、含淚交人頭。

台北中國時報報導，日前北市松山區某幼兒園發生虐童案，蔣萬安、沈伯洋獲中庄仔福德宮贈送預祝當選的甘蔗，但送蔣的甘蔗因里辦公室志工忘了帶走，使甘蔗成為綠營攻擊焦點。蔣萬安「台北安可」競選主視覺Logo被網友將加油棒惡搞成甘蔗，還有網友做「甘蔗祭」開酸；賴昨寫卡片提醒沈伯洋照顧小孩、特別提到甘蔗，也被認為疑似暗酸蔣。

媒體追問蔣萬安對於賴總統在上班日輔選看法，蔣說：「總統在平常日為沈伯洋助選，我們當然尊重。」國民黨台北市議員鍾沛君說，民眾期待總統在上班時間從事公務，而非選務，並痛批綠營雙標，總是嚴以律人、寬以待己，相信民眾都看在眼裡。