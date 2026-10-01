韓國瑜4日啟動輔選 再掀韓流壓制洋流

台北市長蔣萬安（前左）與新北市長參選人李四川（前右）9月30日晚出席雙北觀光產業中秋論壇，一起比出愛心。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜4日展開輔選行程，接連為江啟臣與李四川站台，藍營盼借韓流聲勢對抗綠營洋流，並串聯蔣萬安、侯友宜等人擴大選戰動能。

九合一選戰升溫，立法院長韓國瑜 將啟動輔選行程，4日上午先為立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣 輔選，由於台中市長盧秀燕是江啟臣競總主委，新北市長侯友宜也將出席，「漢子、燕子、禿子」再度合體；當天，韓國瑜還將為國民黨新北市長參選人李四川站台，接連輔選的動作，預料將再掀起「韓流」。

綠營認為，民進黨台北市長參選人沈伯洋 掀起「洋流」氣勢，並外溢至其他縣市。面對洋流來勢洶洶，國民黨吸票祕密武器也將陸續出籠，「韓流」就是其中之一。

據了解，韓國瑜10月下旬還將為國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩、宜蘭縣長參選人吳宗憲等人站台，還會回雲林「娘家」，為國民黨雲林縣長參選人張嘉郡廟口開講。

韓國瑜前天出席國民黨立法實務研討會時，自稱「全台灣被黑最慘的人」，並以「有箭沒有弓」形容國民黨媒體資源不對、容錯率相對較低等的處境，引發藍營共鳴。

對於韓國瑜提醒台北市長蔣萬安，選舉有很多無中生有訊息，絕不能忽略警訊，要有肚量打出漂亮選戰。蔣昨嘆「心有戚戚焉」，並表示會學韓的精神，「臉上被丟滿泥巴，還是笑臉迎人」，用這樣高度面對挑戰。

國民黨前主席朱立倫也呼應韓國瑜說法，他表示，韓講得非常精準，民進黨執政期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，不管用司法力量或媒體資源，都無限放大任何可能的問題，絕對要非常嚴肅、小心謹慎面對，「無中生有都有了，更何況任何一絲一毫縫隙，就會創造無限大的可能負面，我們一定要謹慎面對」。

蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川昨晚合體造勢，蔣稱李四川是「最親密的戰友」；侯友宜也到場力挺，侯直言「支持李四川，就是疼惜侯友宜」。現場上千人熱情高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。

雙北觀光產業昨晚在新莊辦中秋論壇餐會，蔣萬安、李四川到場，全場上千名觀光產業從業人員熱情簇擁，短短幾公尺路程，兩人花近10分鐘才走到舞台上，支持者高呼「萬川連線，精采無限」。李四川說，各界期待自己接下侯市長這一棒，「我接的不是位子，是對404萬市民的重責大任」。

蔣萬安說，台北市獲美國旅遊雜誌評選為全球50大旅遊最佳目的地，以大巨蛋開幕首年為例，周杰倫演唱會帶來17億元（台幣，下同）經濟效益及41億元觀光產值，他將推動雙北合作，串聯交通、住宿與景點，旅客早上到中山、晚上到九份，隔天再到淡水或夜市。

侯友宜說，李四川和他一樣不擅言詞，「但我知道他非常會做實事，因為我們合作過」。侯細數李四川曾在行政院、高雄市服務，之後回到台北，奠定「四川品牌」，李四川更是台灣唯一橫跨淡水河和新店溪「兩岸」的人，能夠把台北、新北連結起來。

李四川壓軸登場表示，未來將強化雙北交通網絡，「交通通，觀光就會通」，透過蘆社大橋、捷運軌道等交通建設，以便利交通吸引觀光人潮。他還說妻子在旅行社服務，身為觀光產業眷屬，期待雙北共榮共好。

民眾黨主席黃國昌昨在中和輔選自家議員，喊話藍白支持者4日在板橋第一運動場力挺藍營萬人造勢，為李四川打氣。

至於聯電創辦人曹興誠前天稱讚民進黨台北市長參選人沈伯洋可消弭藍綠對立，蔣萬安昨酸：「合力跟沈伯洋推動大罷免的人，現在說要消弭藍綠對立？市民眼睛是雪亮的。