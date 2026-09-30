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台北市選戰「貍貓換太子」掀波，蔣萬安（中）身世問題被渲染。（記者曾原信／攝影）
台北市選戰「貍貓換太子」掀波，蔣萬安（中）身世問題被渲染。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評綠營以「貍貓換太子」式身世攻擊操作選戰，因賴清德下令切割而臨時喊停，並指此舉反映血統論與內部紛爭。

台派名嘴策畫搬演「貍貓換太子」戲碼，渲染身世問題攻擊蔣萬安。青鳥群策群力，資金、劇本、公演時地及售票等萬事俱備。怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」，以免重蹈陳時中敗選覆轍。戲班子大翻車，只見名嘴爭相掀內幕甩鍋；最後，由負責賣票的矢板明夫出面道歉，宣稱「暫停演出」。

陳時中上屆選市長，台派名嘴猛攻蔣萬安身世，編排蔣父與中姐緋聞，遭選民唾罵沒人性。四年後，同一批人為沈伯洋操盤，仍故技重施。怪的是，參與選戰的名嘴聲稱感覺不妥，卻不直接建議沈伯洋，反大聲爆料此事與沈無關，引發台派內訌。曲折操作後，才見沈伯洋登場，一臉無辜稱「受訪才知此事」。

綠營用封建皇權敘事打選戰，是在羞辱「民主進步」；對血統論的偏執，更暴露威權崇拜。沈伯洋眼見有損選情，才以不知情切割。青鳥可割可棄，堪比原劇中被剝皮用來掉包的貍貓。

台派去中化，難道連歌仔戲「貍貓換太子」都看不懂？太子始終是太子，雖被掉包，但王室血脈終因包公審案真相大白。綠營高調在台北城演這齣，豈非為蔣萬安身世背書？畫虎不成反類犬，沈伯洋還能順利替換蔣萬安？

「貍貓換太子」講的是善惡終有報，正義必伸張。民主社會不必寄望包公，選民善用選票即能決斷是非曲直，還人間正道。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評綠營名嘴與支持者，試圖用蔣萬安身世與血統題材進行攻擊，並以戲劇化方式搬演「貍貓換太子」式敘事，作者認為這種做法失去民主選戰應有的正當性。

  • 文中指出，賴清德在中常會下令黨內不准參與，避免重蹈陳時中選舉失利的覆轍，結果讓原本已經準備就緒的活動被迫停下，最後由負責賣票的矢板明夫出面道歉並宣布暫停演出。

  • 作者認為這種把封建皇權、血統論搬進民主選舉的做法，等於羞辱「民主進步」四字，也暴露對血統的偏執與威權崇拜，最終還可能反傷選情並引發綠營內部互相切割。

賴清德 蔣萬安 沈伯洋

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